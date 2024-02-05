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Активные вещества — “Д”ДАПАГЛИФЛОЗИН (DAPAGLIFLOZINUM)

ДАПАГЛИФЛОЗИН (DAPAGLIFLOZINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Форксига таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; AstraZeneca
Форксига Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 AstraZeneca
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от 912,00 грн
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Форксига таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; AstraZeneca
Форксига Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 AstraZeneca
Нет в наличии

дапаглифлозин — селективный обратимый ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа. В результате действия дапаглифлозина происходит снижение концентрации глюкозы натощак после приема пищи, а также снижение концентрации гликозилированного Hb у пациентов с сахарным диабетом типа 2. Дапаглифлозин не оказывает воздействие на другие переносчики глюкозы, осуществляющие транспорт глюкозы к периферическим тканям.
После приема внутрь дапаглифлозин быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Сmax достигается в течение 2 ч после приема натощак. Дапаглифлозин примерно на 91% связывается с белками плазмы крови.
Дапаглифлозин и его метаболиты выводятся преимущественно почками.

пациентам старше 18 лет с сахарным диабетом ІІ типа для улучшения гликемического контроля в виде:
монотерапии (когда диета и физические упражнения не обеспечивают достаточного гликемический контроль у пациентов);
дополнительной комбинированной терапии в сочетании с другими гипогликемизирующими лекарственными средствами, вкл. инсулин.

монотерапия и дополнительная комбинированная терапия. Рекомендуемая доза — 10 мг 1 раз в сутки в качестве монотерапии и дополнительной комбинированной терапии в сочетании с другими гипогликемизирующими лекарственными средствами, вкл. инсулин.

повышенная чувствительность к дапаглифлозину; сахарный диабет типа 1; диабетический кетоацидоз; почечная недостаточность средней и тяжелой степени.

вульвовагинит, баланит, гипогликемия, снижение ОЦК, жажда, запор, повышенное потоотделение, дизурия, полиурия, дислипидемия, повышение концентрации креатинина и мочевины в крови.

дапаглифлозин усиливает диуретический эффект тиазидных и петлевых диуретиков.
При одновременном применении с инсулином и препаратами, повышающих секрецию инсулина, может возникать гипогликемия.
Метформин, пиоглитазон, ситаглиптин, глимепирид, воглибоза, гидрохлоротиазид, буметанид, валсартан или симвастатин не оказывают влияние на фармакокинетику дапаглифлозина.

гипогликемии, возможны дегидратация или артериальную гипотензию. В случае передозировки следует начать соответствующее поддерживающее лечение, которое определяется клиническим состоянием пациента.