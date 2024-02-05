ДАПАГЛИФЛОЗИН (DAPAGLIFLOZINUM) Действующее вещество
дапаглифлозин — селективный обратимый ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа. В результате действия дапаглифлозина происходит снижение концентрации глюкозы натощак после приема пищи, а также снижение концентрации гликозилированного Hb у пациентов с сахарным диабетом типа 2. Дапаглифлозин не оказывает воздействие на другие переносчики глюкозы, осуществляющие транспорт глюкозы к периферическим тканям.
После приема внутрь дапаглифлозин быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Сmax достигается в течение 2 ч после приема натощак. Дапаглифлозин примерно на 91% связывается с белками плазмы крови.
Дапаглифлозин и его метаболиты выводятся преимущественно почками.
пациентам старше 18 лет с сахарным диабетом ІІ типа для улучшения гликемического контроля в виде:
монотерапии (когда диета и физические упражнения не обеспечивают достаточного гликемический контроль у пациентов);
дополнительной комбинированной терапии в сочетании с другими гипогликемизирующими лекарственными средствами, вкл. инсулин.
монотерапия и дополнительная комбинированная терапия. Рекомендуемая доза — 10 мг 1 раз в сутки в качестве монотерапии и дополнительной комбинированной терапии в сочетании с другими гипогликемизирующими лекарственными средствами, вкл. инсулин.
повышенная чувствительность к дапаглифлозину; сахарный диабет типа 1; диабетический кетоацидоз; почечная недостаточность средней и тяжелой степени.
вульвовагинит, баланит, гипогликемия, снижение ОЦК, жажда, запор, повышенное потоотделение, дизурия, полиурия, дислипидемия, повышение концентрации креатинина и мочевины в крови.
дапаглифлозин усиливает диуретический эффект тиазидных и петлевых диуретиков.
При одновременном применении с инсулином и препаратами, повышающих секрецию инсулина, может возникать гипогликемия.
Метформин, пиоглитазон, ситаглиптин, глимепирид, воглибоза, гидрохлоротиазид, буметанид, валсартан или симвастатин не оказывают влияние на фармакокинетику дапаглифлозина.
гипогликемии, возможны дегидратация или артериальную гипотензию. В случае передозировки следует начать соответствующее поддерживающее лечение, которое определяется клиническим состоянием пациента.