дапаглифлозин — селективный обратимый ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа. В результате действия дапаглифлозина происходит снижение концентрации глюкозы натощак после приема пищи, а также снижение концентрации гликозилированного Hb у пациентов с сахарным диабетом типа 2. Дапаглифлозин не оказывает воздействие на другие переносчики глюкозы, осуществляющие транспорт глюкозы к периферическим тканям.

После приема внутрь дапаглифлозин быстро и полностью всасывается в ЖКТ. С max достигается в течение 2 ч после приема натощак. Дапаглифлозин примерно на 91% связывается с белками плазмы крови.

Дапаглифлозин и его метаболиты выводятся преимущественно почками.