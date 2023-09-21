не следует вводить инсулин гларгин в/в. В/в введение обычной дозы инсулина, предназначенной для п/к введения, может вызвать развитие тяжелой гипогликемии. Длительность действия инсулина гларгина обусловлена его введением в подкожно-жировую клетчатку. Эпизоды длительной и выраженной гипогликемии могут угрожать жизни пациентов. Дозу инсулина необходимо корректировать при изменении характера и режима питания, значительной физической нагрузке, изменении массы тела пациента, инфекционных заболеваниях, хирургических вмешательствах, нарушении функции щитовидной железы, болезни Аддисона, гипопитуитаризме, почечной недостаточности и сахарном диабете у лиц старше 65 лет. Переход с одного препарата инсулина на другой следует проводить под контролем уровня глюкозы в крови. Значимые изменения регуляции содержания глюкозы в крови могут вызвать преходящие нарушения зрения вследствие изменения тургора тканей и показателя преломления хрусталика глаза. Долгосрочная и стабильная нормализация содержания глюкозы снижает риск прогрессирования диабетической ретинопатии. Инсулинотерапия, сопровождающаяся резкими колебаниями содержания глюкозы в крови, может сопровождаться временным ухудшением течения диабетической ретинопатии. У пациентов с пролиферативной ретинопатией, особенно не получающих лечение фотокоагуляцией, эпизоды тяжелой гипогликемии могут приводить к развитию преходящей потери зрения. В месте инъекций препарата может развиваться липодистрофия и локальная задержка абсорбции инсулина. В ходе клинических исследований при проведении инсулинотерапии инсулином гларгином липодистрофия наблюдалась у 1–2% больных, при этом липоатрофии выявлено не было. Постоянная смена мест инъекций для п/к введения инсулина может уменьшить выраженность этой реакции или предотвратить ее развитие. Применение инсулина может вызывать образование антител к нему. В ходе клинических исследований было показано, что образование антител, перекрестно реагировавших с человеческим инсулином, наблюдалось с одинаковой частотой в группах пациентов, получавших терапию инсулином-изофан и инсулином гларгином. В редких случаях наличие таких антител к инсулину может вызвать необходимость коррекции дозы препарата с целью снижения риска развития гипо- или гипергликемии. Не следует применять инсулин гларгин для лечения диабетического кетоацидоза. В этих случаях рекомендуется в/в введение инсулина короткого действия. Адекватных и строго контролируемых клинических исследований эффективности и безопасности применения инсулина гларгина при лечении пациентов с печеночной и/или почечной недостаточностью не проводилось. У больных с почечной недостаточностью и у пациентов пожилого возраста потребность в инсулине может быть снижена в связи с ослаблением процессов его элиминации. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью потребность в инсулине может быть снижена в связи с ослаблением процессов глюконеогенеза и биотрансформации инсулина. Соблюдение пациентами схемы дозирования, диеты и режима питания, правильное применение инсулина и контроль за появлением симптомов гипогликемии способствуют существенному снижению риска развития тяжелых гипогликемических реакций. При назначении инсулина гларгина следует учитывать, что риск возникновения ночной гипогликемии ниже по сравнению с вероятностью развития гипогликемии в ранние утренние часы. С особой осторожностью следует применять инсулин гларгин у пациентов с выраженным стенозом коронарных артерий или сосудов головного мозга (в связи с риском развития кардиальных и церебральных осложнений гипогликемии). Пациентам этих групп необходим регулярный мониторинг уровня глюкозы в крови. У лиц пожилого возраста, у пациентов с невропатией; при психических заболеваниях; у пациентов с длительным течением сахарного диабета; больных, получающих сопутствующую терапию другими лекарственными препаратами, симптомы — предвестники гипогликемии могут изменяться, становиться менее выраженными или отсутствовать. При снижении или нормальном уровне гликозилированного гемоглобина возрастает риск развития рецидива латентных эпизодов гипогликемии (особенно в ночные часы). К факторам, способствующим развитию гипогликемии, относятся смена места введения инсулина; повышенная чувствительность к инсулину; повышенная или длительная физическая активность; интеркуррентные заболевания, сопровождающиеся рвотой или диареей; нарушение диеты и режима питания; пропущенный прием пищи; потребление алкоголя; гипотиреоз в стадии декомпенсации; гипофизарная (аденогипофиз) или надпочечниковая недостаточность в стадии декомпенсации; сопутствующая терапия другими лекарственными препаратами. При интеркуррентных заболеваниях требуется постоянный контроль уровня глюкозы в крови. Потребность в инсулине нередко возрастает. В ряде случаев показано исследование кетоновых тел в моче. Больные инсулинзависимым сахарным диабетом должны регулярно употреблять по крайней мере небольшое количество углеводов. Эти пациенты не должны полностью прекращать введение инсулина. Инсулин гларгин не следует разводить или смешивать с другими препаратами инсулина. При смешивании или разведении препарата может измениться профиль его действия во времени, а также возможно выпадение осадка.

В период беременности и кормления грудью потребность пациенток в инсулине изменяется, что следует учитывать для поддержания адекватного контроля обмена веществ. В I триместр беременности потребность в инсулине может снижаться, во II и III триместр — повышаться. Непосредственно после родов потребность в инсулине снижается, в связи с чем возрастает риск развития гипогликемии.

В исследованиях на животных не было получено прямых или косвенных данных об эмбриотоксическом или фетотоксическом действии инсулина гларгина. Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения инсулина гларгина в период беременности не проводилось. Имеются данные о применении инсулина гларгина у 100 беременных с сахарным диабетом. Течение и исход беременности у данных пациенток не отличались от таковых у беременных с сахарным диабетом, получавших другие препараты инсулина. При применении инсулина гларгина в период лактации возможна коррекция режима дозирования инсулина и диеты.