Ацетонемический синдром у детей, также известный как «кетоацидоз» или «повышенный ацетон», является серьезным метаболическим расстройством, характеризующимся повышенным уровнем кетонов в плазме крови и нарушением кислотно-щелочного баланса.

За последнее десятилетие отмечается увеличение количества случаев ацетонемического синдрома у детей, что связано с употреблением в пищу продуктов, содержащих консерванты, эмульгаторы и генетически модифицированные компоненты, а также под воздействием психотравмирующих факторов.

Ацетонемический синдром наиболее распространен у детей в возрасте 1–6 лет.

Почему развивается ацетонемический синдром у детей?

Причины развития ацетонемического синдрома:

недостаточное поступление углеводов — основной причиной ацетонемического синдрома является недостаточное поступление углеводов в организм, что может быть вызвано длительным голоданием, рвотой, диареей или несбалансированным питанием;

нарушение питания — продукты с консервантами, красителями и ароматизаторами, жареные, жирные блюда, глубоко переработанные продукты и избыток калорий;

заболевания — некоторые болезни, такие как сахарный диабет, нарушения обмена веществ, расстройства пищеварительной системы и инфекции ( простуда и пр.), также могут вызвать ацетонемический синдром;

и пр.), также могут вызвать ацетонемический синдром; незрелость ферментных систем — у детей особенности функционирования печени связаны с незрелостью ферментных систем. Это приводит к избыточному накоплению недоокисленных продуктов, включая кетоновые тела, что становится причиной развития ацетонемии;

генетические факторы — в редких случаях ацетонемический синдром может быть связан с генетическими нарушениями, влияющими на метаболизм жиров и углеводов.

Эта патология может также развиться в результате сильного стресса, физических перенапряжений и других факторов. Вышеперечисленные факторы провоцируют метаболические сбои в функционировании печени. В таких условиях печень перестает справляться с нагрузкой, и в плазме крови начинают накапливаться ацетон и другие кетоновые соединения.

Механизм развития патологии:

При недостатке углеводов организм «переключается» на использование жиров в качестве источника энергии. При метаболизме жиров формируются кетоновые тела (кетоны), такие как ацетон, ацетоуксусная кислота и бета-гидроксибутират. При накоплении кетонов в плазме крови развивается кетоацидоз, который нарушает кислотно-щелочной баланс и приводит к ацетонемическому синдрому. Повышенный уровень кетонов в плазме крови может вызвать тошноту, рвоту, обезвоживание, нарушение дыхания и потерю сознания.

Избыточное содержание кетоновых тел приводит к метаболическому ацидозу, который отрицательно воздействует на центральную нервную систему и раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта, что проявляется рвотой и болью в животе.

Основные симптомы ацетонемического синдрома включают:

недифференцированную боль в области живота;

слабость;

бледность;

повышенное потоотделение;

тошноту и рвоту.

Как «сбить» ацетон в домашних условиях?

В первую очередь, помощь должна быть направлена на устранение провоцирующих факторов (инфекций, стресса, голодания).

Самое эффективное средство при повышенном ацетоне в домашних условиях — так называемое «отпаивание» ребенка. Необходимо пить больше воды, травяного чая, компота, негазированной минеральной воды или солевых растворов для пероральной регидратации. Это поможет увеличить выведение ацетона с мочой и улучшит общее состояние. При тяжелой форме рвоты может быть необходимо принимать лекарственные средства, например, противорвотные — ондансетрон, прометазин, прохлорперазин.

Для того чтобы организм больного перешел на режим «сжигания» углеводов вместо жиров, можно предложить ребенку легкоусвояемые продукты, богатые углеводами, такие как подсушенный хлеб, крекеры, макароны, рисовую кашу на воде, бананы, яблочное пюре. Необходимо временно ограничить в рационе жиры и белки, так как их избыток может усугубить кетоз и ацетонемию.

Крайне важно обеспечить ребенку полноценный отдых с минимальной физической активностью.

Для предупреждения метаболических нарушений, поддержания организма и нормализации работы печени может потребоваться прием препаратов для понижения «ацетона» — дополнительных источников L-аргинина, бетаина, L-орнитина-L-аспартата. Эти лекарства назначают для терапии и профилактики ацетонемического синдрома у детей и взрослых:

бетаин — природный компонент, выполняющий в организме роль осмопротектора. Он защищает клетки от обезвоживания и способствует поддержанию водно-солевого баланса. Во время кетоацидоза происходит накопление свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс. Благодаря своим антиоксидантным свойствам бетаин нейтрализует действие свободных радикалов и предотвращает повреждение клеток. Кроме того, бетаин предупреждает жировое перерождение печеночных клеток, стимулирует их регенерацию и снижает токсическую нагрузку на печень, что особенно важно при ацетонемии, когда на печень приходится повышенная нагрузка;

L-аргинин — незаменимая аминокислота, которая оказывает стимулирующее влияние на выработку инсулина поджелудочной железой. Инсулин, в свою очередь, способствует более эффективному использованию углеводов клетками организма и снижает образование кетоновых тел, таких как ацетон. Аргинин также участвует в цикле превращения аммиака в мочевину, обусловливая его выведение из организма. Данная аминокислота принимает участие в синтезе оксида азота, улучшающего кровоток и микроциркуляцию, что обеспечивает большее поступление кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям, пострадавшим при ацетонемическом кризе. L-аргинин обладает антиоксидантной активностью, защищая клетки от окислительного стресса, вызванного накоплением кетонов. Также он стимулирует регенерацию клеток печени, часто повреждаемых при ацетонемии вследствие чрезмерной нагрузки;

— незаменимая аминокислота, которая оказывает стимулирующее влияние на выработку инсулина поджелудочной железой. Инсулин, в свою очередь, способствует более эффективному использованию углеводов клетками организма и снижает образование кетоновых тел, таких как ацетон. Аргинин также участвует в цикле превращения аммиака в мочевину, обусловливая его выведение из организма. Данная аминокислота принимает участие в синтезе оксида азота, улучшающего кровоток и микроциркуляцию, что обеспечивает большее поступление кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям, пострадавшим при ацетонемическом кризе. L-аргинин обладает антиоксидантной активностью, защищая клетки от окислительного стресса, вызванного накоплением кетонов. Также он стимулирует регенерацию клеток печени, часто повреждаемых при ацетонемии вследствие чрезмерной нагрузки; L-орнитин-L-аспартат — представляет собой соединение аминокислот, участвующих в детоксикации аммиака посредством синтеза мочевины и глутамина. Они проявляют антиоксидантную активность за счет повышения уровня глутатиона, а также стимулируют продукцию L-аргинина, улучшая микроциркуляцию и кровоснабжение печени.

При применении этих лекарственных средств в составе комплексной терапии ацетонемического синдрома происходит улучшение метаболизма углеводов и жиров и снижение образования кетоновых тел, детоксикация организма.

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