ПРОХЛОРПЕРАЗИН (PROCHLORPERAZINUM) Действующее вещество
прохлорперазин (2-хлор-10-{3-(1-метилпиперазинил-4)-пропил]-фенотиазина дималеат) — нейролептическое средство. Подобно другим пиперазиновым производным фенотиазина (этаперазин, трифтазин и др.), прохлорперазин ослабляет психотическую симптоматику — бред и галлюцинации; вместе с тем обладает активирующим эффектом.
шизофрения, инволюционные и другие психозы с преобладанием в клинической картине вялости, апатии, астенических явлений, субступорозного и ступорозного состояния.
внутрь после еды, начиная с 0,0125–0,025 г в сутки и постепенно повышая дозу на 12,5–25 мг в день до суточной дозы 0,15–0,3 г (иногда до 0,4 г). Длительность курса лечения — 2–3 мес и более, после чего дозу постепенно снижают, индивидуально подбирая поддерживающую дозу.
гепатит, цирроз печени, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения кроветворения, повышенная чувствительность к прохлорперазину.
применение в относительно высоких дозах может вызвать обострение психоза, бессонницу, тахикардию. Высокие дозы часто провоцируют развитие экстрапирамидных расстройств, дискинезии. При длительном лечении может развиться гранулоцитопения.