внутрь после еды, начиная с 0,0125–0,025 г в сутки и постепенно повышая дозу на 12,5–25 мг в день до суточной дозы 0,15–0,3 г (иногда до 0,4 г). Длительность курса лечения — 2–3 мес и более, после чего дозу постепенно снижают, индивидуально подбирая поддерживающую дозу.