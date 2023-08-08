ПРОМЕТАЗИН (PROMETHAZINUM) Действующее вещество
прометазин — производное фенотиазина, по структуре и частично по фармакологическим свойствам близкое к хлорпромазину. Основная фармакологическая особенность прометазина заключается в выраженной антигистаминной (Н1-блокирующей) активности. Оказывает выраженное влияние на ЦНС, обладает выраженной седативной активностью, усиливает действие наркотических, снотворных, анальгезирующих и местноанестезирующих средств, понижает температуру тела, предупреждает и устраняет рвоту. Оказывает умеренное периферическое и центральное холинолитическое действие. Весьма выражен адренолитический эффект.
При приеме внутрь хорошо всасывается и при различных путях введения проникает через ГЭБ.
аллергические заболевания (крапивница, сывороточная болезнь, сенная лихорадка и т.д.), вазомоторный и аллергический ринит, ревматизм с выраженным аллергическим компонентом, аллергические реакции на введение пенициллина, стрептомицина и прочих лекарственных средств, зудящий дерматоз, болезнь Меньера, хорея, энцефалит и другие патологические процессы в ЦНС, сопровождающиеся повышением проницаемости сосудов, морская и воздушная болезнь.
внутрь после еды. Взрослым назначают по 25 мг 2–3 раза в сутки, детям — в дозах, соответствующих возрасту. Разовая доза внутрь для детей в возрасте 1 года – 2 лет обычно составляет 2,5 мг, суточная — 7,5–10 мг; в возрасте 3–4 лет: разовая — 5 мг, суточная — 15 мг; 5–6 лет: разовая — 7,5–10 мг, суточная — 25–30 мг; 7–9 лет: разовая — 10 мг, суточная — 30 мг; 10–14 лет: разовая — 15 мг, суточная — 45 мг.
Для предупреждения укачивания назначают внутрь однократно за 1 ч до поездки: взрослым — 25–50 мг, детям — 10–20 мг.
Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая — 75 мг, суточная — 500 мг.
При подготовке к хирургическому вмешательству для потенцирования наркоза накануне вечером назначают по 25–50 мг вместе с другими снотворными препаратами. За 2,5 ч до начала операции в/м вводят 50 мг вместе с другими компонентами литической смеси; при необходимости через 1 ч эту дозу можно ввести повторно.
При в/м введении препарата детям всех возрастных групп разовая доза составляет 0,5–1 мг/кг массы тела; вводят в/м 3–5 раз в сутки. В тяжелых и экстренных случаях можно ввести однократно в дозе 1–2 мг/кг. При необходимости в/в введения прометазин следует применять в дозе 0,15–0,3 мг/кг.
зуд и аллергические реакции, вызванные хлорпромазином и другими фенотиазиновыми средствами.
при приеме внутрь может вызвать умеренную анестезию слизистых оболочек полости рта. Возможны сонливость, беспокойство, редко — психомоторное возбуждение, экстрапирамидные расстройства, аллергические реакции, запор, ощущение сухости во рту, нарушение аккомодации, агранулоцитоз, артериальная гипотензия (при в/в введении).
во время лечения запрещается употреблять алкоголь. В связи с усилением наркотического действия следует применять с осторожностью у лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за седативного влияния прометазин нельзя назначать лицам, профессиональная деятельность которых требует быстроты двигательной и психической реакции. Вследствие раздражающего влияния нельзя вводить п/к.