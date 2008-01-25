Ожог: что нужно знать о первой помощи и лечении дома?

Кожа — самый крупный орган человеческого тела, ее вес составляет до 16% от общей массы тела. Слои кожи состоят из эпидермиса, дермы и гиподермы. Функции кожи включают обеспечение защитного барьера, регулирование температуры тела, контроль испарения, выделения и восприятие тепла, холода, давления и прикосновения.

Ожоги можно классифицировать по механизму повреждения, глубине в зависимости от слоев кожи и тяжести. Выделяют такие виды ожогов: термические, электрические, химические, солнечные и радиационные.

Термические ожоги зачастую происходят в быту — при воздействии горячей воды в душе, контакте с горячими напитками и поверхностями, горячим маслом или паром. Бытовые термические ожоги чаще всего отмечают у детей дошкольного возраста и лиц пожилого возраста.

Как правильно лечить ожог кожи?

Прежде всего необходимо определить механизм возникновения, степень тяжести и площадь ожога.

Ожоги 1-й степени — это поверхностные ожоги эпидермального слоя кожи. Обычно лечение ожогов 1-й степени проводится в домашних условиях.

В то же время даже при ожоге 1-й степени может понадобиться специализированная медицинская помощь — если ожог имеет большую площадь, локализован на лице или в промежности, а также пациентам пожилого и раннего детского возраста.

Ожоги 2-й степени характеризуются поражением более глубоких слоев кожи и формированием волдырей. Если у вас возник ожог с волдырем, лечение дома возможно при единичном волдыре небольшого размера, во всех остальных случаях следует обратиться к врачу.

Ожоги 3-й и 4-й степеней характеризуются глубоким поражением ткани, их лечение проводится в специализированных ожоговых отделениях и комбустиологических центрах.

Первая помощь при ожогах

Прежде всего необходимо прекратить действие повреждающего фактора. При термических ожогах необходимо охладить обожженную поверхность водой, льдом или снегом. Это предупреждает углубление ожога. При ожогах огнем необходимо немедленно потушить горящую одежду на пострадавшем и вынести его из зоны пожара. В случае если ожог вызван горячими жидкостями или химическими агентами, следует быстро снять пропитанную ими одежду. При химических ожогах (кроме ожогов негашеной известью) необходимо промыть поверхность ожога большим количеством чистой проточной воды.

Затем, для предупреждения загрязнения ожоговой поверхности, можно наложить стерильную поверхность или накрыть чистой тканью (например простыней).

Первая помощь при ожогах: что нельзя делать?

Абсолютно противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах — прокалывание пузырей, удаление омертвевших участков. На ожоговую поверхность не накладывать мази, рыбий жир, подсолнечное или оливковое масла. Любые вещества на жировой основе загрязняют рану, затрудняют определение глубины поражения кожи и подлежайших тканей, дальнейшую обработку ожоговой поверхности. Пострадавшим с ожогами рекомендуют обильное питье: чай, кофе, щелочные жидкости.

Как быстро вылечить ожог на коже?

Прежде всего важно уменьшить выраженность болевого синдрома с помощью пероральных анальгетиков (парацетамола, ибупрофена). Местно применяют препараты, способствующие заживлению кожи (декспантенол).

Для лечения инфицированных ожогов применяют лекарства с антисептическим и местным противомикробным действием, например, мирамистин, сульфадиазин.

Кроме того, можно применять специализированные неадгезивные повязки, особенно у детей, когда поражены области сгиба. Их следует менять 3 р/нед при отсутствии инфекции.

При развитии инфекции следует немедленно обратиться к врачу. В таком случае следует проводить ежедневный осмотр раны, менять повязки и, возможно, применить антибиотикотерапию.

Лечение ожогов у детей в домашних условиях проводится по тем же принципам, что и у взрослых. При охлаждении места ожога, особенно при обширных ожогах, важно избегать общего переохлаждения у ребенка.

Следует помнить, что при ожоге дыхательных путей лечение дома категорически противопоказано. Ожог дыхательных путей происходит вследствие воздействия горячего воздуха, пламени, дыма и продуктов горения. Жалобы при ожоге дыхательных путей включают боль при глотании, чувство першения в горле, боли за грудиной, затрудненное дыхание, кашель, осиплость или потерю голоса. Важно, что жалобы могут отсутствовать сразу после возникновения ожога и появиться спустя некоторое время. Таким образом, если пострадавший находился в задымленном помещении, следует подозревать возможность ожога дыхательных путей даже при отсутствии жалоб.

В каких случаях при ожоге следует немедленно вызвать скорую помощь?

Ожог глубокий, проникает во все слои кожи.

На ожоге имеются пятна белого, коричневого или черного цвета, ожог выглядит обугленным.

Диаметр ожога >8 см.

Ожог находится в области паха, лица, крупных суставов, закрывает всю окружность руки или ноги.

Увеличивается отек места ожога.

Получение ожога сопровождалось вдыханием дыма или горячего воздуха.

Все случаи ожогов электрическим током.

Химический ожог: лечение в домашних условиях

Наденьте перчатки и удалите сухие химикаты.

Снимите загрязненную одежду и/или украшения и промойте ожог в течение как минимум 20 мин чистой проточной водой.

Защищайте глаза от химического загрязнения.

Наложите чистую повязку. Оберните ее свободно, чтобы не давить на обожженную кожу.

Если вы почувствуете увеличение выраженности жжения, промойте это место еще раз в течение нескольких минут.

Солнечные ожоги: при каких симптомах необходимо обратиться к врачу?

Температура тела >39,4 °С;

рвота;

спутанность сознания;

инфицирование области солнечного ожога;

головная боль, особенно нарастающая;

нарушения зрения;

обезвоживание.

Солнечные ожоги. Лечение в домашних условиях:

примите обезболивающее, такое как ибупрофен или парацетамол.

Охладите кожу. Приложите к пораженной коже чистое полотенце, смоченное прохладной водопроводной водой. Можно принять прохладную ванну с 60 г пищевой соды. Охлаждайте кожу примерно по 10 мин несколько раз в сутки.

Нанесите увлажняющий крем, лосьон или гель, например, с алоэ вера. Перед применением попробуйте охладить средство в холодильнике. Также можно применять декспантенол .

. Избегайте продуктов, содержащих алкоголь.

Пейте больше воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание.

При инфицировании ожога можно применять безрецептурные мази и линименты.

Что нельзя делать при солнечном ожоге?

Категорически не рекомендуется прокалывать пузыри ожога.