СУЛЬФАДИАЗИН (SULFADIAZINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: крем, мазь для наружного применения.
оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая Pseudomonas aeruginosa), грибов рода Candida и грибов-дерматофитов. Блокирует синтез фолатов (сульфадиазин) и активность ферментов, в первую очередь SH-содержащих (ионы серебра), в микробной клетке.
Мазь (сульфадиазин серебра) обладает умеренной осмотической активностью.
мазь, крем — поверхностные раны и ожоги со слабой экссудацией, трофические язвы, пролежни, длительно незаживающие язвы (включая раны культи), ссадины, пересадка кожи, кератомикозы.
местно. После хирургической обработки и очистки раны на поврежденную поверхность наносят слой (2–4 мм, максимально 300 мг) мази. Возможно наложение повязки, которую меняют не чаще 1–2 раз в сутки в течение 3 нед.
гиперчувствительность, глубокие гнойные раны и ожоги с выраженной экссудацией, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, недостаточность функции печени и почек, период беременности и кормления грудью (на время лечения грудное вскармливание прекращают), период новорожденности (особенно при недоношенности) и грудной возраст (до 3 мес).
транзиторная лейкопения с пониженным количеством нейтрофильных гранулоцитов, диспептические явления, мультиформная эритема, обесцвечивание и некроз кожи, интерстициальный нефрит, кожные аллергические реакции, ощущение жжения и боль в месте аппликации.
при обширных раневых поверхностях необходим контроль клеточного состава периферической крови, функции печени и почек, обильное щелочное питье.
усиливает побочное действие анестетиков, амиодарона, антикоагулянтов и производных сульфонилмочевины, противосудорожных и противомалярийных средств, циклоспорина. Вероятность развития лейкопении повышает циметидин.