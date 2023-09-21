Все аптеки Украины
Активные вещества — “С”СУЛЬФАДИАЗИН (SULFADIAZINUM)

СУЛЬФАДИАЗИН (SULFADIAZINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 3 препарата
Дермазин крем, 1 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Дермазин Крем, 1 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
В 360 аптеках
от 272,42 грн
Цены в аптеках
Аргедин Босналек крем, 1 %, туба, 40 г, № 1; Bosnalijek
Аргедин Босналек Крем, 1 %, туба, 40 г, № 1 Bosnalijek
В 14 аптеках
от 165,95 грн
Цены в аптеках
Сульфаргин® мазь, 10 мг/г, туба, 50 г, № 1; Grindeks
Сульфаргин® Мазь, 10 мг/г, туба, 50 г, № 1 Grindeks
В 13 аптеках
от 421,95 грн
Цены в аптеках
Кристаллический порошок от белого до светло-кремового цвета, без запаха. Желтеет на свету, распадается в кислых средах. Нерастворим в органических растворителях и воде, хорошо растворим в щелочах.
Форма выпуска: крем, мазь для наружного применения.

оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая Pseudomonas aeruginosa), грибов рода Candida и грибов-дерматофитов. Блокирует синтез фолатов (сульфадиазин) и активность ферментов, в первую очередь SH-содержащих (ионы серебра), в микробной клетке.
Мазь (сульфадиазин серебра) обладает умеренной осмотической активностью.

мазь, крем — поверхностные раны и ожоги со слабой экссудацией, трофические язвы, пролежни, длительно незаживающие язвы (включая раны культи), ссадины, пересадка кожи, кератомикозы.

местно. После хирургической обработки и очистки раны на поврежденную поверхность наносят слой (2–4 мм, максимально 300 мг) мази. Возможно наложение повязки, которую меняют не чаще 1–2 раз в сутки в течение 3 нед.

гиперчувствительность, глубокие гнойные раны и ожоги с выраженной экссудацией, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, недостаточность функции печени и почек, период беременности и кормления грудью (на время лечения грудное вскармливание прекращают), период новорожденности (особенно при недоношенности) и грудной возраст (до 3 мес).

транзиторная лейкопения с пониженным количеством нейтрофильных гранулоцитов, диспептические явления, мультиформная эритема, обесцвечивание и некроз кожи, интерстициальный нефрит, кожные аллергические реакции, ощущение жжения и боль в месте аппликации.

при обширных раневых поверхностях необходим контроль клеточного состава периферической крови, функции печени и почек, обильное щелочное питье.

усиливает побочное действие анестетиков, амиодарона, антикоагулянтов и производных сульфонилмочевины, противосудорожных и противомалярийных средств, циклоспорина. Вероятность развития лейкопении повышает циметидин.