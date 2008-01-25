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Новости медицины и фармацииОптимизация назначения и отпуска наркотических анальгетиков: разрешение спорных моментов

Оптимизация назначения и отпуска наркотических анальгетиков: разрешение спорных моментов

Опубликовано  05.04.2024

Анальгетики — это самые востребованные препараты в современном мире. Однако препараты ненаркотических анальгетиков не всегда эффективны при тяжелой форме болевого синдрома, а применение опиоидов связано с большим количеством страхов, а также опасений из-за возникновения специфических рисков терапии.

В этом случае фармацевтическое сопровождение при отпуске рецептурных лекарственных средств (опиоидных анальгетиков) имеет не меньшее значение, чем при безрецептурных препаратах (ненаркотических анальгетиков), хотя в соответствующих протоколах основное внимание традиционно уделяется последним. Фармацевты обладают необходимыми компетенциями, а разъяснения особенностей применения опиоидных анальгетиков крайне важны и напрямую влияют на конечный результат лечения. Первостольник может помочь пациенту с информационной поддержкой по поводу приема наркотических анальгетиков, когда лечащий врач или медсестра по каким-то причинам не проинформировали пациента или не предоставили исчерпывающей информации. Тесное сотрудничество триады «медицинский работник (лечебно-профилактическое учреждение) — пациент — фармацевт (аптека)» — залог успешной терапии наркотическими анальгетиками без осложнений.

Преодоление ложных представлений

После получения рецепта и при недостаточной осведомленности пациенты часто подвержены ложным опасениям и страхам по поводу лечения опиоидными анальгетиками. Крайне важно убедиться, что пациент не имеет гипертрофированных негативных представлений о высокой опасности опиоидных анальгетиков. Но с другой стороны полностью осознает, что наркотические анальгетики — это серьезные препараты, имеющие специфические риски, связанные с их применением, и готов соблюдать необходимые меры предосторожности.

Преимущества опиоидных анальгетиков при правильном применении:

  • когда наркотические анальгетики применяются в соответствии с назначениями врача (например при лечении хронической боли), развитие зависимости редко становится серьезной проблемой;
  • начало терапии опиоидными анальгетиками не означает исчерпания возможностей лечения болевого синдрома в будущем при его развитии или усугублении.

Побочные эффекты опиоидов хорошо изучены, и существуют эффективные методы их предотвращения и коррекции в случае возникновения. Эти вопросы необходимо обсуждать с пациентом. Например большинству пациентов, принимающих опиоидные анальгетики, потребуется профилактика запоров — одного из наиболее распространенных нежелательных явлений.

Особенности применения опиоидных анальгетиков

Особенности наркотических анальгетиков, широко представленных на фармацевтическом рынке Украины:

  • морфин — натуральный опиоидный анальгетик, агонист μ-рецепторов. Используется для лечения сильной боли, в том числе при онкологии. Риск запора, угнетения дыхания, седации;
  • оксикодон — полусинтетический агонист μ-рецепторов. Применяется при сильной боли. Высокий риск злоупотребления;
  • фентанил — синтетический сильный агонист μ-рецепторов, в 50–100 раз мощнее морфина. Применяется при анестезии, сильной хронической боли. Риск передозировки;
  • трамадол — синтетический слабый агонист μ-рецепторов. Влияет на норадренергическую и серотонинергическую системы. Применяется при умеренной/средней боли. Меньший риск привыкания;
  • бупренорфин — частичный агонист μ-рецепторов. Применяется при лечении опиоидной зависимости и боли. Снижает риск передозировки и абстинентного синдрома;
  • налбуфин — агонист κ-рецепторов и антагонист μ-рецепторов. Анальгезия через κ-рецепторы. Предотвращает некоторые побочные эффекты опиоидов за счет блокады μ-рецепторов.

Опиоиды следует с особой осторожностью применять у пациентов, одновременно получающих:

  • другие депрессанты центральной нервной системы, включая седативные или снотворные препараты, транквилизаторы (бензодиазепины или препараты с подобным действием), мышечные релаксанты;
  • антигипертензивные средства и некоторые другие группы препаратов.

Особое внимание следует обращать на возможность возникновения абстинентного синдрома. Синдром отмены наркотических анальгетиков — это совокупность физических и психологических симптомов, которые могут возникать при прекращении приема опиоидных анальгетиков после их регулярного длительного употребления.

Когда может возникать синдром отмены:

  • при внезапном полном прекращении лечения опиоидными анальгетиками может развиться абстинентный синдром;
  • синдром отмены также может проявляться даже в периоды между приемами очередных доз препарата.

Тяжесть симптомов зависит от дозы, длительности приема и типа опиоида. Синдром отмены развивается из-за физической зависимости организма от действия наркотического препарата и поэтому требуется соблюдение режима приема лекарственных средств для предотвращения его возникновения. Часто используются методы постепенного снижения дозы и заместительной терапии для уменьшения выраженности симптомов.

Выбор и переход на другие опиоиды

Выбор конкретного опиоидного анальгетика обычно основывается на ряде фармакокинетических факторов:

  • желаемый путь введения (пероральный, парентеральный, трансдермальный и др.);
  • длительность действия (формы немедленного или пролонгированного высвобождения);
  • особенности метаболизма в организме;
  • риск развития тех или иных побочных эффектов.

При необходимости перехода с одного опиоида на другой рекомендуется постепенное снижение предыдущей дозы (на 10–25% в течение недели) и медленное повышение (титрование) новой дозы, начиная с обычно используемой для пациентов, ранее не принимавших опиоидные анальгетики. Этот процесс, как правило, занимает 3–4 нед.

Следует помнить, что таблицы эквивалентных доз носят лишь ориентировочный характер. Требуется индивидуальный подбор доз с учетом клинической ситуации.

Соблюдая все необходимые меры предосторожности, учитывая возможные лекарственные взаимодействия, риск развития побочных эффектов и правила безопасного перехода между различными опиоидными анальгетиками, можно обеспечить эффективное и максимально безопасное обезболивание для пациентов. Крайне важна тесная коммуникация и совместная работа между лечащими врачами и фармацевтами для своевременного разрешения любых спорных ситуаций, возникающих при назначении и отпуске опиоидных анальгетиков.

Дополнительную информацию на эту тему вы можете прочитать на сайте Apteka.ua

Опубликовано  05.04.2024

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