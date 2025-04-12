емкости для сбора кала стерильные

Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)

5 препаратовНайти все в аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
Pp, с крышкой 30 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 5,31 грн
в 51 аптеке
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
30 мл стерильн. №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 4,10 грн
в 7 аптеках других городов
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
Pp, с крышкой 30 мл с бумажной этикеткой, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 6,00 грн
в 5 аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
Pp, с крышкой 60 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 4,00 грн
в 2 аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX
Pp, с крышкой индивидуальная упаковка 60 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Нет в наличии
Цены в Киев
от 4,00 грн
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Характеристики
Производитель
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма выпуска
Pp, с крышкой
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Регистрация
12137/2012 от 14.12.2012