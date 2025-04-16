Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,33
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,56
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,53
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,62
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,97
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,51
Экономия при брони: -0,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,15
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,08
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,96
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,30
Экономия при брони: -0,57 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,48
Экономия при брони: -0,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,05
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,63
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,23
Экономия при брони: -0,50 грн
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Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
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10,86
Экономия при брони: -0,76 грн
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,80
Экономия при брони: -0,60 грн