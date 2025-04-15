Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Днепр
Региональная аптечная сеть руан
Днепр, ул. Ближняя, 31
2.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2
3.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
4.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Первая социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
8.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
8.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
9.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 73
9.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 23
13.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Арсенича Николая, 10
16.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
13.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 07:30
Подгородное, ул. Центральная, 2
16.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 74
16.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
21.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
27.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 10/21
28.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 30-Б
28.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.