Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,00
Экономия при брони: -4,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
4.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Экономия при брони: -3,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
5.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
5.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
5.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
5.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
6.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
6.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
6.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
7.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
7.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
7.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.