Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
49.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 46
57.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
99.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
112.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
114.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
116.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,07
Экономия при брони: -0,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,86
Экономия при брони: -0,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
125.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Шевченко Тараса, 12
143.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,96
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,15
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,46
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
151.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,56
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
151.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,53
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
152.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,33
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
152.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,00
Экономия при брони: -1,00 грн