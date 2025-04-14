Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
7.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
6.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Николаевка, ул. Центральная, 9
117.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
135.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 46
148.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 20 мин
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
190.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Бобринец, пл. Базарная, 5
207.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Добровеличковка, ул. Центральная, 105
214.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 50 мин
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,20
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Долинская, ул. Шевченко Тараса, 12
239.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
251.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,65
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,84
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,14
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
252.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,86
Экономия при брони: -0,41 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
254.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,52
Экономия при брони: -0,76 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
254.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,96
Экономия при брони: -0,53 грн