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Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 32-Б
119.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
120.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
121.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
6,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
122.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 34
122.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
122.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
124.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Экономия при брони:
-2,59 грн
5,31
грн
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