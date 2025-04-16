Емкость для забора кала Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,08
Экономия при брони: -0,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,50
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
6,77
Экономия при брони: -0,42 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,72
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,14
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,49
Экономия при брони: -0,41 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
9.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,34
Экономия при брони: -0,98 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,24
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
94.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шахтерское, ул. Стуса Василия, 13
106.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,23
Экономия при брони: -0,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
123.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,55
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
126.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,17
Экономия при брони: -0,64 грн