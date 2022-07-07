действующими веществами, входящими в состав препарата Диане-35, являются прогестаген ципротерона ацетат и эстроген этинилэстрадиол, которые принимают в течение 21 суток ежемесячно. По своему составу препарат является подобным комбинированным оральным контрацептивам (КОК).

Длительность применения . Улучшение состояния наступает не менее чем через 3 месяца. Врач должен регулярно определять необходимость продолжения лечения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

При наличии любого из указанных ниже состояний/факторов риска польза от применения препарата Диане-35 должна быть взвешенной относительно возможного риска с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки и ее следует обсудить с женщиной до принятия ею решения о применении препарата. В случае обострения, ухудшения или первого появления любого из нижеуказанных состояний или факторов риска женщине рекомендуется обратиться к врачу. Врач должен принять решение о прекращении применения препарата Диане-35.

Циркуляторные нарушения . У женщин, принимающих препарат Диане-35, риск развития ВТЭ выше, чем у тех, кто не принимает этот препарат. Наиболее высокий риск ВТЭ определяется у женщин в течение первого года применения Диане-35 или при возобновлении лечения этим препаратом или переходе на него после перерыва в приеме таблеток продолжительностью по меньшей мере 1 месяц. ВТЭ может заканчиваться летально в 1-2% случаев.

В эпидемиологических исследованиях было показано, что частота развития ВТЭ у женщин, принимающих Диане-35, в 1,5-2 раза выше, чем у лиц, использующих КОК с содержанием левоноргестрела и может быть такой же, как и в случае применения КОК, содержащих дезогестрел/гестоден/дроспиренон.

Среди пациенток, принимающих препарат Диане-35, могут быть женщины с врожденным повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, например при синдроме поликистозных яичников.

На основании результатов эпидемиологических исследований обнаружена взаимосвязь между применением КОК и повышением риска артериальных тромботических и тромбоэмболических заболеваний (инфаркт миокарда, транзиторная ишемическая атака).

Редко сообщалось о возникновении тромбоза в других кровеносных сосудах, например артериях и венах печени, почек, мезентериальных сосудах, сосудах головного мозга или сетчатки, у женщин, принимающих гормональные контрацептивы.

Симптомами венозных или артериальных тромботических явлений или инсульта могут быть: необычная односторонняя боль и/или отек нижних конечностей; внезапная сильная боль в грудной клетке, которая может иррадиировать (отдавать) в левую руку; появление внезапной одышки; внезапный приступ кашля; любая необычная, сильная длительная головная боль; внезапное снижение или полная потеря зрения; диплопия; нарушение речи или афазия; вертиго; потеря сознания с парциальным эпилептическим приступом или без него; слабость или выраженное внезапное онемение половины или одной из частей тела; нарушение моторики; «острый» живот.

Факторы, повышающие риск возникновения венозных тромбоэмболических явлений:

— возраст (увеличение риска происходит с возрастом);

— курение (в случае интенсивного курения увеличение риска происходит с возрастом, особенно у женщин в возрасте ≥35^лет. Женщинам в возрасте ≥35 лет рекомендуется воздерживаться от курения, если они хотят принимать препарат Диане-35);

— осложненный семейный анамнез (например, наличие эпизодов ВТЭ у братьев или сестер или родителей в относительно молодом возрасте). При наследственной предрасположенности или подозрении на ее наличие, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом применения любого гормонального контрацептива;

— длительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства, любые хирургические операции на нижних конечностях, обширные травмы. В этих случаях рекомендуется прекратить применение препарата (при плановой операции не менее чем за 4 недель до ее проведения) и не начинать снова его прием ранее чем 2 недель спустя после полного восстановления подвижности. Если применение Диане-35 не было прекращено заранее, следует рассмотреть вопрос о назначении антитромботической терапии;

— ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2).

Факторы, повышающие риск возникновения артериальных тромбоэмболических явлений или цереброваскулярного расстройства:

— возраст (увеличение риска происходит с возрастом);

— курение (в случае интенсивного курения увеличение риска происходит с возрастом, особенно у женщин в возрасте ≥35^лет. Женщинам в возрасте ≥35 лет рекомендуется воздерживаться от курения, если они хотят принимать препарат Диане-35);

— дислипопротеинемия;

— ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2).

— АГ;

— мигрень;

— заболевание клапанов сердца;

— фибрилляция предсердий;

— осложненный семейный анамнез (например, наличие эпизодов ВТЭ у братьев или сестер или родителей в относительно молодом возрасте). При наследственной предрасположенности или подозрении на ее наличие, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом применения любого гормонального контрацептива.

К другим заболеваниям, возможно ассоциированными с циркуляторными расстройствами, относятся: сахарный диабет, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидноклеточная анемия.

Необходимо учитывать повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовом периоде (см. Применение в период беременности или кормления грудью).

Повышение частоты возникновения мигрени или ее обострение во время применения Диане-35 (что может быть продромальным симптомом нарушения мозгового кровообращения) является одной из причин возможной немедленной отмены препарата Диане-35.

Женщин, принимающих препарат Диане-35, следует предупредить о необходимости обращения к врачу в случае появления возможных симптомов тромбоза. При подозрении или подтверждении тромбоза применение препарата Диане-35 должно быть прекращено. Учитывая тератогенное действие антикоагулянтов (кумаринов), следует применять надлежащие методы контрацепции.

Артериальные тромбоэмболические осложнения могут быть жизнеурожающими или заканчиваться летально.

Следует учитывать, что риск тромбоза может повышаться вследствие синергического действия отдельных факторов риска, если имеется несколько таких факторов или при наличии у пациента любого выраженного фактора риска.

Препарат Диане-35 не назначать при наличии отрицательных результатов оценки соотношения польза/риск (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Опухоли. Важнейшим фактором риска развития рака шейки матки является персистенция папилломавирусной инфекции (HPV). В некоторых эпидемиологических исследованиях было показано, что продолжительное применение комбинаций эстрогена/прогестагена может повышать этот риск, однако данное утверждение все еще носит противоречивый характер, поскольку окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывали сопутствующие факторы, например, регулярность скрининга шейки матки и половое поведение. включая применение барьерных методов контрацепции.

Метаанализ 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, принимающих комбинации эстрогена/прогестагена. Указанный повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания применения комбинаций эстрогена/прогестагена. Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет встречается редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, в настоящее время принимающих или принимавшим недавно комбинации эстрогена/прогестагена, является незначительным относительно уровня общего риска рака молочной железы. Результаты этих исследований не предоставляют доказательств наличия причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть вызвано более ранней диагностикой рака молочной железы, биологическим действием комбинаций эстрогена/прогестагена или сочетанием обоих факторов. Отмечалась тенденция, что рак молочной железы, диагностированный у женщин, когда-либо ранее принимавших комбинации эстрогена/прогестагена, являлся клинически менее выраженным, чем у тех, кто никогда не принимал комбинации эстрогенов/прогестагенов.

В единичных случаях у женщин, принимавших гормоны, такие как содержащиеся в препарате Диане-35, наблюдались доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые в отдельных случаях вызывали жизнеугрожающще внутрибрюшное кровотечению. При возникновении жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или при наличии признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени.

Злокачественные опухоли могут быть жизнеурожающими и закачиваться летальным исходом.

Менингиома . Сообщалось о развитии менингиом (единичных или множественных), связанном с применением ципротерона ацетата, в частности, в высоких дозах — 25 мг/сут, а также с продолжительным применением препарата (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Если у пациентки диагностирована менингиома, в качестве меры предупреждения терапию препаратами, содержащими ципротерона ацетат, включая Диане-35, необходимо прекратить.

Другие заболевания . Женщины с гипертриглицеридемией или наличием семейного анамнеза этого заболевания при применении комбинаций эстрогена/прогестагена могут иметь повышенный риск развития панкреатита.

Несмотря на наличие сообщений о незначительном повышении АД у многих женщин, принимающих комбинации эстрогена/прогестагена (такие как, например, КОК или препарат Диане-35), клинически значимые повышения наблюдаются редко. Если в случае приема препарата Диане-35 возникает стабильная клинически значимая АГ, следует прекратить применение препарат и приступить к лечению АГ. Если после проведения антигипертензивной терапии будет достигнут нормальный уровень АД, применение препарат Диане-35 можно возобновить, если это целесообразно.

Сообщалось о возникновении или обострении нижеуказанных заболеваний в период беременности и в случае применения комбинаций эстрогена/прогестагена, однако их взаимосвязь с применением комбинаций эстрогена/прогестагена не доказана: холестатическая желтуха и/или зуд, формирование желчных камней, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденгама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом, эпилепсия.

У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут способствовать появлению или обострению симптомов заболевания.

Острые или хронические нарушения функции печени могут потребовать приостановки применения препарата Диане-35 до нормализации показателей функции печени. Рецидив холестатической желтухи и/или связанного с холестазом зуда, впервые возникший в период беременности или предыдущего применения половых гормонов, также требует прекращения применения препарата Диане-35.

Хотя комбинации эстрогена/прогестагена могут влиять на периферическую резистентность к инсулину и толерантность к глюкозе, однако до сих пор отсутствуют данные о необходимости изменения терапевтического режима у пациентов с сахарным диабетом, принимающих низкодозовые комбинации эстрогена/прогестагена (содержат <0,05 мг этинилэстрадиола). Вместе с тем за больными сахарным диабетом при применении препарата Диане-35 необходимо тщательное наблюдение.

Болезнь Крона и язвенный колит ассоциируются с применением комбинаций эстрогена/прогестагена.

Подавленное настроение и депрессия являются хорошо известными побочными явлениями, которые могут возникать на фоне применения гормональных контрацептивов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Депрессия может быть серьезным состоянием и является известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщинам следует посоветовать обратиться к врачу при изменении настроения и появлении симптомов депрессии, в том числе вскоре после начала приема.

Хлоазма иногда может возникать, особенно у женщин с наличием в анамнезе хлоазмы беременных. При применении Диане-35 женщинам со склонностью к появлению хлоазмы следует избегать пребывания на солнце или действия ультрафиолетового излучения.

Повышение уровня АлАТ . В ходе клинических исследований с участием пациентов, получающих лечение вирусного гепатита С препаратами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир с добавлением рибавирина или без такового, повышение уровня трансаминазы (АлАТ) более чем в 5 раз превышающего верхнюю границу нормы наблюдалось значительно чаще у женщин, принимавших препараты, содержащие этинилэстрадиол, такие как комбинированные гормональные контрацептивы или препарат Диане-35 (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Снижение эффективности . Контрацептивная эффективность Диане-35 может снижаться в случае пропуска приема таблетки (см. ПРИМЕНЕНИЕ), расстройств ЖКТ (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или при одновременном применении с другими лекарственными средствами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нерегулярные кровотечения . При применении всех лекарственных средств, содержащих комбинацию эстрогена/прогестагена, возможно появление нерегулярных кровотечений (кровомазание или прорывные кровотечения), особенно в первые месяцы приема.

Возможно отсутствие менструальноподобного кровотечения у некоторых женщин во время интервала между приемом таблеток (7-дневный перерыв). Беременность является маловероятной, если препарат Диане-35 принимать в соответствии с информацией из раздела ПРИМЕНЕНИЕ. Однако, если препарат Диане-35 не принимали согласно назначению до первого отсутствия менструальноподобного кровотечения или если прорывное кровотечение не наступило во второй раз, следует исключить наличие беременности прежде чем продолжать принимать Диане-35.

1 таблетка препарата содержит 31 мг лактозы моногидрата и 19 мг сахарозы.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы или фруктозы, дефицитом лактазы, нарушением всасывания глюкозы и галактозы, дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат Диане-35.

Применение в период беременности или кормления грудью. Перед началом приема препарата должна быть исключена беременность. Препарат противопоказан в период беременности. В случае беременности в период приема препарата Диане-35 его применение необходимо немедленно прекратить, однако это не является основанием для прерывания беременности.

Препарат противопоказан в период кормления грудью. Ципротерон ацетат выделяется в грудное молоко. Около 0,2% материнской дозы, что соответствует около 1 мкг/кг, может проникать в организм грудного ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

В период кормления грудью около 0,02% суточной материнской дозы этинилэстрадиола может попадать в организм младенца с грудным молоком.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. У пациентов, принимавших Диане-35, влияния препарата на способность управлять автомобилем или работать с механизмами не наблюдалось.