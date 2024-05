фармакодинамика. Волосяные фолликулы и сальные железы являются чувствительными к действию андрогенов. Развитие акне и себореи обусловлено, в частности, нарушением функции сальных желез, возникающим из-за увеличения периферической чувствительности к андрогенам или повышения уровня андрогенов в плазме крови. Оба действующих вещества, входящих в состав Диане-35, оказывают положительное терапевтическое действие. Ципротерона ацетат конкурентно замещает андрогены в эффекторном органе и таким образом устраняет андрогенное действие. Концентрация андрогенов в плазме крови в дальнейшем снижается благодаря антигонадотропному эффекту. Данный антигонадотропный эффект усиливается этинилэстрадиолом, который также активирует глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) в плазме крови. Таким образом уровень несвязанного биологически доступного андрогена в плазме крови снижается. При применении препарата Диане-35 (обычно после терапии продолжительностью 3-4 месяца) исчезает угревая сыпь. Чрезмерная жирность волос и кожи исчезает, как правило, еще раньше. Также происходит уменьшение андрогензависимого выпадения волос.

При применении препарата Диане-35 женщинами для лечения гирсутизма действие проявляется медленно. Клинически значимые результаты терапии следует ожидать через несколько месяцев после ее начала.

Ципротерона ацетат также является мощным прогестагеном, оказывающим контрацептивное действие при применении в комбинации с этинилэстрадиолом. Его эффект обусловлен взаимодействием центральных и периферических механизмов, среди них угнетение овуляции и изменения цервикального секрета считаются наиболее важными. Кроме этого, происходящие в эндометрии морфологические и ферментативные изменения создают чрезвычайно неблагоприятные условия для имплантации.

При применении препарата согласно инструкции отмечается наличие контрацептивной защиты уже с первого дня применения.

Менингиома. По результатам французского эпидемиологического когортного исследования наблюдалась кумулятивная дозозависимая взаимосвязь между применением ципротерона ацетата и образованием менингиом. Это исследование основывается на данных французского национального фонда медицинского страхования (CNAM) и включало популяцию из 253777 женщин, принимавших 50-100 мг ципротерона ацетата. Частоту развития менингиом, при наличии которых выполнялись хирургическое вмешательство или лучевая терапия, сравнивали у женщин, принимавших высокие дозы ципротерона ацетата (кумулятивная доза ≥3 г), и у женщин, принимавших ципротерона ацетат в низких дозах (кумулятивная доза <3 г). Установлена корреляция между кумулятивной дозой и развитием менингиомы.



Кумулятивная доза ципротерона ацетата Частота возникновения

(пациенто-лет) Скорректированное отношение рисков (95% ДИ)а Низкие дозы (<3 г) 4,5/100 000 Референсные значения Дозы до ≥3 г 23,8/100ٔ 000 6,6 [4,0–11,1] 12–36 г 26/100 000 6,4 [3,6–11,5] 36–60 г 54,4/100 000 11,3 [5,8–22,2] Более 60 г 129,1/100 000 21,7 [10,8–43,5]