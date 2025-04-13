Киев
Диане-35 (Diane-35)

Диане-35 (Diane-35)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 854 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
392,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
381,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
449,50
Экономия при брони: -16,40 грн
433,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
444,50
Экономия при брони: -12,40 грн
432,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
446,79
Экономия при брони: -67,91 грн
378,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
425,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
433,92
Экономия при брони: -33,04 грн
400,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
462,43
Экономия при брони: -46,93 грн
415,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
422,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
402,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
469,94
Экономия при брони: -71,43 грн
398,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
390,68 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
380,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
468,95
Экономия при брони: -57,94 грн
411,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
432,10 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
380,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
425,50 грн
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