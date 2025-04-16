Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
411,92
Экономия при брони: -13,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
468,33
Экономия при брони: -41,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
444,50
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
468,64
Экономия при брони: -62,38 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
473,93
Экономия при брони: -67,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
449,50
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
472,15
Экономия при брони: -57,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
473,96
Экономия при брони: -64,37 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
461,01
Экономия при брони: -60,72 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер