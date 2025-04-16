Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
466,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
451,97
Экономия при брони: -62,63 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
433,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
466,42
Экономия при брони: -34,79 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
474,28
Экономия при брони: -69,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
457,35
Экономия при брони: -53,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
466,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
449,01
Экономия при брони: -51,13 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
445,72
Экономия при брони: -46,49 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
451,15
Экономия при брони: -51,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
462,96
Экономия при брони: -63,73 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
466,70 грн