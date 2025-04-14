Киев
Диане-35 (Diane-35)

Диане-35 (Diane-35)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 305 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
373,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
408,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
378,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
354,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
462,34
Экономия при брони: -19,24 грн
443,10 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
403,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
458,52
Экономия при брони: -15,22 грн
443,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
387,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
463,76
Экономия при брони: -38,45 грн
425,31 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
403,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
408,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
451,07
Экономия при брони: -47,63 грн
403,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
430,10
Экономия при брони: -3,10 грн
427,00 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
403,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
392,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
408,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
434,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
457,72
Экономия при брони: -32,41 грн
425,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
460,65
Экономия при брони: -35,34 грн
425,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
428,00
Экономия при брони: -1,00 грн
427,00 грн
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