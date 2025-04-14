Одесса (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
462,34
Экономия при брони: -19,24 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
458,52
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
463,76
Экономия при брони: -38,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
451,07
Экономия при брони: -47,63 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
430,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
457,72
Экономия при брони: -32,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
460,65
Экономия при брони: -35,34 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
428,00
Экономия при брони: -1,00 грн