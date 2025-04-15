Киев
Диане-35 (Diane-35)

Диане-35 (Diane-35)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 190 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
444,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
462,47
Экономия при брони: -43,76 грн
418,71 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
393,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
417,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
380,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
365,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
444,50
Экономия при брони: -27,30 грн
417,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
444,50
Экономия при брони: -26,90 грн
417,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
373,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
469,97
Экономия при брони: -58,96 грн
411,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
467,13
Экономия при брони: -41,82 грн
425,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
417,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
428,00
Экономия при брони: -10,40 грн
417,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
386,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
417,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
417,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
384,70 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное