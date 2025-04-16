Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
439,89
Экономия при брони: -73,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
461,67
Экономия при брони: -47,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
430,80
Экономия при брони: -19,57 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
449,50
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
433,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
428,59
Экономия при брони: -55,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
430,10
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,57
Экономия при брони: -14,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
452,70
Экономия при брони: -37,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
474,55
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
466,23
Экономия при брони: -76,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
465,49
Экономия при брони: -50,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
444,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
460,47
Экономия при брони: -45,88 грн