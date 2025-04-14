Днепр (адрес не указан)
Доступно в 270 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
473,84
Экономия при брони: -48,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
497,69
Экономия при брони: -51,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
405,65
Экономия при брони: -26,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
463,54
Экономия при брони: -52,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
455,82
Экономия при брони: -46,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
459,85
Экономия при брони: -25,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
468,42
Экономия при брони: -39,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
466,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
469,72
Экономия при брони: -36,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
452,05
Экономия при брони: -54,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
410,44
Экономия при брони: -13,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Диане-35 таблетки, покрытые оболочкой блистер №21
Байер
473,92
Экономия при брони: -48,87 грн