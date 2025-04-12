Уролесан® (Urolesan)
Уролесан инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит уролесана экстракта густого, в пересчете на влажность 10% — 10,7 мг (содержит сухой остаток: моркови дикой плодов — 1,84 мг, хмеля шишек — 6,33 мг, душицы травы — 1,46 мг); масло мяты перечной — 7,46 мг; масло пихты — 25,50 мг.
Фармакологические свойства
комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровообращению почек и печени, проявляют диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладких мышц верхних мочевыводящих путей и желчного пузыря.
Уролесан увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.
Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20–30 мин и сохраняется 4–5 ч. Максимальный эффект наступает через 1–2 ч. Выделяется через пищеварительный тракт и почками.
Показания Уролесан
острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (цистит и пиелонефрит); мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления); хронический холецистит (в том числе калькулезный), дискинезия желчных путей, желчнокаменная болезнь.
Применение Уролесан
Уролесан капли оральные. Препарат принимать внутрь перед едой. Рекомендуемая доза для взрослых: по 8–10 капель (на сахар, для пациентов с сахарным диабетом — на хлеб) 3 раза в сутки. При почечной и печеночной колике разовая доза составляет 15–20 капель. Продолжительность приема составляет 5–7 дней, при хронических состояниях — 7 дней–1 мес.
Рекомендуемая доза для детей в возрасте 7–14 лет: по 5–6 капель (на сахар, для пациентов с сахарным диабетом — на хлеб) 3 раза в сутки.
Разовую дозу, частоту и продолжительность лечения определяет индивидуально врач.
Уролесан сироп. Препарат принимать внутрь перед едой. Рекомендуемые дозы для взрослых: по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки. При острых состояниях (в том числе при почечной и печеночной коликах) продолжительность курса терапии составляет 5–7 дней, при хронических состояниях — от 7 дней до 1 мес. При возникновении почечной и печеночной колики разовую дозу можно однократно повысить до 2 чайных ложек (10 мл), после этого на следующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл).
Рекомендуемые дозы для детей: в возрасте 2–7 лет — по 2–4 мл 3 раза в сутки; 7–14 лет — по 4–5 мл 3 раза в сутки. Дозирование проводится с помощью шприца-дозатора.
Уролесан капсулы. Препарат принимать внутрь до еды. Рекомендуемые дозы для взрослых и детей в возрасте старше 14 лет: по 1 капсуле 3 раза в сутки. При острых состояниях (в том числе при почечной и печеночной колике) продолжительность курса терапии составляет 5–7 дней, при хронических состояниях — от 7 дней до 1 мес. При возникновении почечной и печеночной колики разовую дозу можно однократно повысить до 2 капсул, затем в последующие приемы вернуться к обычной разовой дозе (1 капсула).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, гастрит (кроме гастрита с секреторной недостаточностью), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; дети с судорогами в анамнезе (фебрильными или нет).
Побочные эффекты
обычно Уролесан хорошо переносится. В отдельных случаях при применении препарата возможны:
со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления (включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе);
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ощущение зуда, покраснение лица, кожные высыпания, крапивницу, ангионевротический отек (ощущение першения в горле, затруднение дыхания, отек лица, языка), анафилактический шок;
со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость, головная боль, атаксия, мышечный тремор;
со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, артериальная гипотензия, брадикардия, боль в области сердца.
Особые указания
не применять препарат в случае, если диаметр конкрементов превышает 3 мм.
Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в крови необходимо быть осторожными, применяя Уролесан в форме сиропа (в состав препарата входит сахарный сироп). Препарат в форме капсул содержит вспомогательные вещества лактозу и крахмал кукурузный, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена нельзя применять препарат в этой лекарственной форме. С осторожностью применять у пациентов с БА из-за риска возникновения бронхоспазма.
Период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не изучали.
Дети. Детям в возрасте до 14 лет назначают Уролесан в форме сиропа или жидкости. Препарат в форме сиропа не применяют у детей в возрасте до 2 лет. При необходимости применения у детей до 7 лет рекомендуется Уролесан сироп.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не изучалась.
Взаимодействия
не изучались.
Передозировка
при передозировке возможны тошнота, рвота, боль в животе, головокружение.
Лечение: обильное теплое питье, покой, прием активированного угля, назначение атропина сульфата (0,0005–0,001 г).
Условия хранения
капсулы — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; сироп — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, после открытия сохранять не больше 28 сут при температуре не выше 2–8 °С; капли оральные — в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Актуальная информация
На современном этапе развития медицины изменилась сама структура форм мочекаменной болезни (МКБ). Это связано с совершенствованием методов диагностики нефролитиаза, появлением новых методов консервативной терапии и малоинвазивной урологии. Однако ни ранняя качественная диагностика, ни современные методы литоэкстракции не могут гарантировать пациенту того, что конкременты в мочевых путях не образуются повторно. Именно поэтому в урологической практике все большее внимание уделяется метафилактике МКБ ― мероприятиям, которые направлены на нормализацию мочевой микробиоты (Шевчук А.О., 2019), предупреждение рецидивов конкрементообразования, а также на оптимизацию самостоятельного отхождения мелких конкрементов и песка (Ермоленко Т.И., 2014).
Что такое МКБ
МКБ ― это частный случай мочесолевого диатеза, своеобразной предрасположенности к интерстициальным процессам в почечной паренхиме, результатом чего является появление солей в мочевом осадке (кристаллурия). Кристаллурия может носить как транзиторный, так и постоянный характер. Она зависит от генетической предрасположенности, качества питьевой воды, наличия хронических заболеваний и др. Однако так или иначе результатом кристаллурии является отложение солей в чашечно-лоханочной системе почек, которое считается предпосылкой для образования конкрементов, нарушения уродинамики и присоединения микробной флоры. Факторами, которые обусловливают развитие МКБ, традиционно считают недостаточный водный режим, редкое мочеиспускание, длительный прием лекарственных средств (НПВП), расстройства пищеварения и пр. (Кушниренко С.В., 2012). Определенную сложность в урологии представляет тот факт, что на ранних стадиях МКБ обычно имеет бессимптомное течение, а жалобы связаны с нарушением уродинамики крупным конкрементов (Брюханов В.М., 2018). Кроме того, даже после устранения уже существующего конкремента в жизни больного сохраняются факторы, которые обусловили этиологию и патогенез его появления, а значит, всегда существует риск рецидива (Константинова О.В., 2011).
Механизм действия Уролесана
Действие Уролесана основано на сочетании эффектов его компонентов ― экстрактов растительного происхождения, которые давно зарекомендовали себя в народной медицине, а развитие современных технологий позволило изучить их состав и механизмы действия.
Жидкий экстракт плодов моркови дикой. Морковь дикая ― это травянистое двухлетнее растение, которое относится к семейству зонтичных или сельдереевых (лат. Apiaceae). Растение распространено на всей территории Украины, в Европе, Азии и на Кавказе. Плодом этого растения является вислоплодник (сухой плод, состоящий из двух семян), который не следует путать с корнеплодом. Активными веществами плодов моркови дикой являются:
- органические кислоты (муравьиная, уксусная, масляная);
- эфирные масла (лимонен, мирцен, камфен, пинены, терпинены, гераниол, линалоол, цитронелол, тимол и др.);
- кумарины;
- стероиды;
- флавоноиды;
- жирные кислоты (линолевая, пеларгоновая, пальмитиновая, лауриновая, стеариновая);
- дубильные вещества;
- фуранохромоны;
- алкалоиды.
В народной медицине плоды дикой моркови используются в качестве ветрогонного, глистогонного средства, а также в качестве средства от несварения желудка, почечнокаменной болезни и солевого диатеза (Фармацевтична енциклопедія).
Жидкий экстракт шишек хмеля. Хмель ― это многолетняя травянистая двудомная (то есть цветы бывают мужского и женского пола) лиана, распространенная в Украине, влажных регионах Европы и Азии. Примечательно, что растение существует не только в диком виде, но и активно культивируется. Шишки хмеля ― это целые женские соцветия растения, которые содержат такие активные компоненты:
- 2-метил-3-бутен-2-ол — компонент с успокаивающим действием;
- кумарины;
- катехины;
- флавоноиды;
- витамины (аскорбиновая кислота, токоферол);
- эстрогеноподобные вещества;
- эфирное масло (мирцен, гумулен, фарнезен);
- хмелевые кислоты.
Экстракт шишек хмеля оказывает мочегонное и спазмолитическое действие, благодаря чему используется для терапии МКБ (Фармацевтична енциклопедія).
Масло пихты сибирской. Сибирская пихта ― это лесообразующая порода в тайге, распространена в Восточной Европе и Сибири. В медицинских целях используют эфирное масло, которое получают из шишек, побегов и хвои. Эфирное масло содержит до 60% борнилацетата, а также бисаболен, дипентен и феландрен. При дальнейшей технологической обработке эфирного масла получается полусинтетическая (левовращающая) камфора, лечебные эффекты которой давно и хорошо изучены. Она характеризуется противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим и мочегонным действием, благодаря чему широко используется для лечения циститов. Кроме того, масло тонизирует дыхательный и вазомоторный центры, что обеспечивает его общестимулирующее действие (Фармацевтична енциклопедія).
Жидкий экстракт травы материнки. Материнка является представителем большого семейства многолетних трав (Lamiaceae), распространенных по всему миру. В числе активных компонентов экстракта материнки: алкалоиды, фенолкарболовые кислоты, тимол, камфен, геранилацетат, флавоноиды и дубильные вещества. Они обеспечивают противовоспалительный, антисептический, потогонный, мочегонный эффекты, а также стимулируют перистальтику (Фармацевтична енциклопедія).
Масло перечной мяты. Перечная мята является культурным растением гибридного происхождения. Считается, что она была выведена в Англии. Эфирное масло получают из всех надземных частей растения и его активным веществом является ментол. Кроме ментола, идентифицировано еще более 30 активных компонентов ― терпенов, органических кислот и дубильных веществ. Благодаря этим компонентам и реализуются такие эффекты, как противовоспалительный, спазмолитический, противомикробный, потогонный, мочегонный, тонизирующий и т.д. (Фармацевтична енциклопедія).
Уролесан как новый растительный препарат с фиксированным составом был запатентован в СССР в 1982 г. (Мамчур Ф.И., 1982). Благодаря синергическому действию растительных компонентов Уролесан способствует усилению почечного и печеночного кровотока, нормализует тонус гладкомышечных структур мочевыводящих путей, снижает интенсивность воспалительных процессов в них. Кроме этого, Уролесан характеризуется умеренным диуретическим, антибактериальным и желчегонным действием (инструкция МЗ Украины). Антибактериальный эффект Уролесана связан с тем, что его активные компоненты значительно ингибируют антилизоцимную активность микроорганизмов, которые колонизируют мочевыводящие пути при уронефролитиазе (Пашкова Т.М., 2017). Кроме того, препарат способствует смещению рН мочи в кислую сторону и повышению секреции мочевины (Подплєтня О.А., 2017), благодаря чему образуется коллоид, который защищает слизистую оболочку мочевыводящих путей и улучшается эвакуация мелких конкрементов.
При какой патологии показан Уролесан
Уролесан показан при таких заболеваниях (инструкция МЗ Украины):
- инфекционно-воспалительные заболевания всей мочевыводящей системы, начиная от почек и заканчивая мочевыводящими путями (пиелонефрит, цистит);
- МКБ и ее предшественник ― мочекислый диатез;
- дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП);
- желчнокаменная болезнь (ЖКБ);
- также препарат показан для лечения хронических холециститов (в частности, калькулезных).
Клинический опыт применения Уролесана
Уролесан является эффективным инструментом для консервативной терапии МКБ. При подвижных конкрементах почек и мочеточников небольшого размера (диаметром до 1 см) его включают в схему лечения сочетанно с обезболивающими и спазмолитическими препаратами, физиотерапией, а по необходимости дополняют антибактериальными лекарственными средствами (Быков И.М., 1996). Однако после устранения конкремента пациенту необходимо пересмотреть свой образ жизни ― профилактика рецидивов требует адекватного водного режима, регулярного мочеиспускания, минимизации переохлаждения области таза и т.д.
Уролесан применяется в качестве дополнения к основной схеме лечения у пациентов, перенесших удаление конкрементов из почек методом экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, в том числе и в детском возрасте. Препарат уменьшает средний срок отхождения конкрементов, то есть обеспечивает повышение эффективности и безопасности литокинетической терапии (Наджимитдинов Я.С., 2019). После месячного курса лечения Уролесаном уровень экскреции оксалатов снижается в 1,5 раза, а мочевой кислоты и кальция ― в 1,2 раза. Благодаря таким изменениям биохимического состава мочи уменьшаются нарушения ее микробиоты, уменьшается число пациентов с бактериурией. Изучение отдаленных результатов такой терапии указывает на отсутствие рецидивов конкрементообразования через 6 мес (Шевчук А.О., 2019).
Однако важно учитывать, что даже при идеальном выполнении процедуры ударно-волновой литотрипсии почечная паренхима неизбежно повреждается ударной волной — в частности, страдают клеточные структуры нефрона. Поэтому в ранний период после процедуры (до 7 сут) медикаментозную терапию необходимо дополнять специальным водным режимом: нейтральная слабоминерализованная минеральная вода способствует усилению диуреза и улучшает функциональное состояние поврежденного нефрона (Неймарк А.И., 2008). Рассчитывают водную нагрузку в пределах 2 л/1,73 м2 поверхности тела (Кушниренко С.В., 2012).
Уролесан также применяется для лечения неспецифических инфекций мочевыводящих путей. Благодаря изменению рН мочи он способствует эффективной санации от большинства микроорганизмов (Гапоненко О.Д., 2012) и усиливает эффект антибактериальной терапии (Крутиков Е.С., 2017), что также может рассматриваться как профилактика развития МКБ.
Исследователи указывают (Тронько Н.Д., 2017) на возможность коррекции Уролесаном гиперурикемии при хронической почечной недостаточности (ХПН) начальных стадий. Клинически значимый урикозурический эффект препарата был зафиксирован у 86,7% пациентов с уратной нефропатией ― Уролесан улучшает обменные процессы и функциональное состояние почек, благодаря чему минимизируется риск прогрессирования ХПН. Препарат также назначается в педиатрии для лечения дисметаболических нефропатий с преобладанием гипероксалурии или фосфатурии (Кушниренко С.В., 2012).
В литературе также упоминается возможность применения Уролесана как вспомогательного или симптоматического препарата при ХОЗЛ (Зубань А.Б., 2010), стенокардии (Neiko E.M., 1989), подагре (Иванов Д.Д., 2012). Однако эти упоминания носят характер индивидуальных наработок и их недостаточно для включения препарата в утвержденные схемы лечения.
Особенности применения Уролесана
Уролесан можно применять в качестве лечебного и профилактического лекарственного средства не только у взрослых, но и у детей в возрасте старше 2 лет. Однако для более точного подбора дозы для детей в возрасте младше 14 лет рекомендуется применять не капсулы, а капли, а для детей в возрасте младше 7 лет ― сироп (инструкция МЗ Украины).
Уролесан является препаратом растительного происхождения, поэтому способен вызывать реакции индивидуальной непереносимости. Также он противопоказан при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также если у ребенка в анамнезе были судороги (любого генеза, в том числе фебрильные) (инструкция МЗ Украины).
Заключение
Уролесан является безопасным растительным препаратом, который полностью соответствует требованиям стратегии метафилактики МКБ, подходит для разрешения различных клинических задач как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
Комментарии (2)
Уролесан — комбинированный растительный препарат, действующими компонентами которого являются экстракты плодов дикой моркови, шишек хмеля, травы душицы обыкновенной, а также масло мяты перечной и масло сибирской пихты.
Мочекаменная болезнь (МКБ) встречается у 3% населения и является одним из наиболее распространённых урологических заболеваний. Одним из важнейших факторов риска её развития является повышенная жесткость воды в системе центрального водоснабжения (Клочков В.В. и соавт., 2012). Другие факторы риска уролитиаза включают гиподинамию, особенности питания, экологические факторы, наследственность, инфекции мочеполовых путей и затруднения оттока мочи (например, вследствие врождённых аномалий или стриктур мочеточников). Кроме того, для МКБ характерна высокая частота рецидивов — около 30% (Гапоненко А.Д. и соавт., 2012). Уролесан обладает широким спектром фармакологических эффектов. Содержащиеся в его составе эфирные масла снижают тонус гладких мышц мочевыводящих путей, экстракт из шишек хмеля обладает обезболивающими свойствами. Терпены, входящие в состав препарата, стимулируют почечный кровоток и обладают диуретическим действием. В недавнем исследовании (n=110) была оценена эффективность Уролесана в комплексном лечении уролитиаза. Было обнаружено, что благодаря спазмолитическому и диуретическим эффектам, Уролесан способствует более интенсивному отхождению фрагментов конкрементов после их дробления методом дистанционной литотрипсиии. Кроме того, Уролесан уменьшал выраженность болевого синдрома (определалась по опроснику МакГилла) и потребность в применении анальгетиков (по сравнению с группой принимавшей плацебо) (Гапоненко А.Д. и соавт., 2012).
Уролесан — препарат, который подходит для лечения всех форм мочесолевого диатеза. Своеобразная предрасположенность к кристаллурии, как к следствию интерстициальных процессов в почечной паренхиме, обычно усугубляется внешними факторами. Она усиливается при ухудшении качества питьевой воды, приёме кристаллообразующих препаратов, наличии хронических заболеваний и даже при нерегулярном мочеиспускании (Кушниренко С.В., 2012). Поэтому терапия Уролесаном обязательно должна сочетаться с изменениями образа жизни, в первую очередь адекватный питьевой режим и регулярное опорожнение мочевого пузыря. Уролесан – это препарат, в котором сочетаются растительные компоненты, которые оказывают противовоспалительный и спазмолитический эффект, положительно влияют на кислотность и коллоидное состояние мочи. Благодаря этому препарат рекомендован для применения в лечебных целях (при инфекциях мочевыводящих путей), для профилактики (при кристаллурии) или метафилактики (предупреждение повторного образования конкрементов в мочевыводящих путях после их удаления хирургическим или малоинвазивным путём (Ермоленко Т.И., 2014)), а также в схемах терапии для минимизации повреждения почечной паренхимы после сеансов ударно-волновой литотрипсии (Неймарк А.И., 2008).