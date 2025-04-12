На современном этапе развития медицины изменилась сама структура форм мочекаменной болезни (МКБ). Это связано с совершенствованием методов диагностики нефролитиаза, появлением новых методов консервативной терапии и малоинвазивной урологии. Однако ни ранняя качественная диагностика, ни современные методы литоэкстракции не могут гарантировать пациенту того, что конкременты в мочевых путях не образуются повторно. Именно поэтому в урологической практике все большее внимание уделяется метафилактике МКБ ― мероприятиям, которые направлены на нормализацию мочевой микробиоты (Шевчук А.О., 2019), предупреждение рецидивов конкрементообразования, а также на оптимизацию самостоятельного отхождения мелких конкрементов и песка (Ермоленко Т.И., 2014).

Что такое МКБ

МКБ ― это частный случай мочесолевого диатеза, своеобразной предрасположенности к интерстициальным процессам в почечной паренхиме, результатом чего является появление солей в мочевом осадке (кристаллурия). Кристаллурия может носить как транзиторный, так и постоянный характер. Она зависит от генетической предрасположенности, качества питьевой воды, наличия хронических заболеваний и др. Однако так или иначе результатом кристаллурии является отложение солей в чашечно-лоханочной системе почек, которое считается предпосылкой для образования конкрементов, нарушения уродинамики и присоединения микробной флоры. Факторами, которые обусловливают развитие МКБ, традиционно считают недостаточный водный режим, редкое мочеиспускание, длительный прием лекарственных средств (НПВП), расстройства пищеварения и пр. (Кушниренко С.В., 2012). Определенную сложность в урологии представляет тот факт, что на ранних стадиях МКБ обычно имеет бессимптомное течение, а жалобы связаны с нарушением уродинамики крупным конкрементов (Брюханов В.М., 2018). Кроме того, даже после устранения уже существующего конкремента в жизни больного сохраняются факторы, которые обусловили этиологию и патогенез его появления, а значит, всегда существует риск рецидива (Константинова О.В., 2011).

Механизм действия Уролесана

Действие Уролесана основано на сочетании эффектов его компонентов ― экстрактов растительного происхождения, которые давно зарекомендовали себя в народной медицине, а развитие современных технологий позволило изучить их состав и механизмы действия.

Жидкий экстракт плодов моркови дикой. Морковь дикая ― это травянистое двухлетнее растение, которое относится к семейству зонтичных или сельдереевых (лат. Apiaceae). Растение распространено на всей территории Украины, в Европе, Азии и на Кавказе. Плодом этого растения является вислоплодник (сухой плод, состоящий из двух семян), который не следует путать с корнеплодом. Активными веществами плодов моркови дикой являются:

органические кислоты (муравьиная, уксусная, масляная);

эфирные масла (лимонен, мирцен, камфен, пинены, терпинены, гераниол, линалоол, цитронелол, тимол и др.);

кумарины;

стероиды;

флавоноиды;

жирные кислоты (линолевая, пеларгоновая, пальмитиновая, лауриновая, стеариновая);

дубильные вещества;

фуранохромоны;

алкалоиды.

В народной медицине плоды дикой моркови используются в качестве ветрогонного, глистогонного средства, а также в качестве средства от несварения желудка, почечнокаменной болезни и солевого диатеза (Фармацевтична енциклопедія).

Жидкий экстракт шишек хмеля. Хмель ― это многолетняя травянистая двудомная (то есть цветы бывают мужского и женского пола) лиана, распространенная в Украине, влажных регионах Европы и Азии. Примечательно, что растение существует не только в диком виде, но и активно культивируется. Шишки хмеля ― это целые женские соцветия растения, которые содержат такие активные компоненты:

2-метил-3-бутен-2-ол — компонент с успокаивающим действием;

кумарины;

катехины;

флавоноиды;

витамины (аскорбиновая кислота, токоферол);

эстрогеноподобные вещества;

эфирное масло (мирцен, гумулен, фарнезен);

хмелевые кислоты.

Экстракт шишек хмеля оказывает мочегонное и спазмолитическое действие, благодаря чему используется для терапии МКБ (Фармацевтична енциклопедія).

Масло пихты сибирской. Сибирская пихта ― это лесообразующая порода в тайге, распространена в Восточной Европе и Сибири. В медицинских целях используют эфирное масло, которое получают из шишек, побегов и хвои. Эфирное масло содержит до 60% борнилацетата, а также бисаболен, дипентен и феландрен. При дальнейшей технологической обработке эфирного масла получается полусинтетическая (левовращающая) камфора, лечебные эффекты которой давно и хорошо изучены. Она характеризуется противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим и мочегонным действием, благодаря чему широко используется для лечения циститов. Кроме того, масло тонизирует дыхательный и вазомоторный центры, что обеспечивает его общестимулирующее действие (Фармацевтична енциклопедія).

Жидкий экстракт травы материнки. Материнка является представителем большого семейства многолетних трав (Lamiaceae), распространенных по всему миру. В числе активных компонентов экстракта материнки: алкалоиды, фенолкарболовые кислоты, тимол, камфен, геранилацетат, флавоноиды и дубильные вещества. Они обеспечивают противовоспалительный, антисептический, потогонный, мочегонный эффекты, а также стимулируют перистальтику (Фармацевтична енциклопедія).

Масло перечной мяты. Перечная мята является культурным растением гибридного происхождения. Считается, что она была выведена в Англии. Эфирное масло получают из всех надземных частей растения и его активным веществом является ментол. Кроме ментола, идентифицировано еще более 30 активных компонентов ― терпенов, органических кислот и дубильных веществ. Благодаря этим компонентам и реализуются такие эффекты, как противовоспалительный, спазмолитический, противомикробный, потогонный, мочегонный, тонизирующий и т.д. (Фармацевтична енциклопедія).

Уролесан как новый растительный препарат с фиксированным составом был запатентован в СССР в 1982 г. (Мамчур Ф.И., 1982). Благодаря синергическому действию растительных компонентов Уролесан способствует усилению почечного и печеночного кровотока, нормализует тонус гладкомышечных структур мочевыводящих путей, снижает интенсивность воспалительных процессов в них. Кроме этого, Уролесан характеризуется умеренным диуретическим, антибактериальным и желчегонным действием (инструкция МЗ Украины). Антибактериальный эффект Уролесана связан с тем, что его активные компоненты значительно ингибируют антилизоцимную активность микроорганизмов, которые колонизируют мочевыводящие пути при уронефролитиазе (Пашкова Т.М., 2017). Кроме того, препарат способствует смещению рН мочи в кислую сторону и повышению секреции мочевины (Подплєтня О.А., 2017), благодаря чему образуется коллоид, который защищает слизистую оболочку мочевыводящих путей и улучшается эвакуация мелких конкрементов.

При какой патологии показан Уролесан

Уролесан показан при таких заболеваниях (инструкция МЗ Украины):

инфекционно-воспалительные заболевания всей мочевыводящей системы, начиная от почек и заканчивая мочевыводящими путями (пиелонефрит, цистит);

МКБ и ее предшественник ― мочекислый диатез;

дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП);

желчнокаменная болезнь (ЖКБ);

также препарат показан для лечения хронических холециститов (в частности, калькулезных).

Клинический опыт применения Уролесана

Уролесан является эффективным инструментом для консервативной терапии МКБ. При подвижных конкрементах почек и мочеточников небольшого размера (диаметром до 1 см) его включают в схему лечения сочетанно с обезболивающими и спазмолитическими препаратами, физиотерапией, а по необходимости дополняют антибактериальными лекарственными средствами (Быков И.М., 1996). Однако после устранения конкремента пациенту необходимо пересмотреть свой образ жизни ― профилактика рецидивов требует адекватного водного режима, регулярного мочеиспускания, минимизации переохлаждения области таза и т.д.

Уролесан применяется в качестве дополнения к основной схеме лечения у пациентов, перенесших удаление конкрементов из почек методом экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, в том числе и в детском возрасте. Препарат уменьшает средний срок отхождения конкрементов, то есть обеспечивает повышение эффективности и безопасности литокинетической терапии (Наджимитдинов Я.С., 2019). После месячного курса лечения Уролесаном уровень экскреции оксалатов снижается в 1,5 раза, а мочевой кислоты и кальция ― в 1,2 раза. Благодаря таким изменениям биохимического состава мочи уменьшаются нарушения ее микробиоты, уменьшается число пациентов с бактериурией. Изучение отдаленных результатов такой терапии указывает на отсутствие рецидивов конкрементообразования через 6 мес (Шевчук А.О., 2019).

Однако важно учитывать, что даже при идеальном выполнении процедуры ударно-волновой литотрипсии почечная паренхима неизбежно повреждается ударной волной — в частности, страдают клеточные структуры нефрона. Поэтому в ранний период после процедуры (до 7 сут) медикаментозную терапию необходимо дополнять специальным водным режимом: нейтральная слабоминерализованная минеральная вода способствует усилению диуреза и улучшает функциональное состояние поврежденного нефрона (Неймарк А.И., 2008). Рассчитывают водную нагрузку в пределах 2 л/1,73 м2 поверхности тела (Кушниренко С.В., 2012).

Уролесан также применяется для лечения неспецифических инфекций мочевыводящих путей. Благодаря изменению рН мочи он способствует эффективной санации от большинства микроорганизмов (Гапоненко О.Д., 2012) и усиливает эффект антибактериальной терапии (Крутиков Е.С., 2017), что также может рассматриваться как профилактика развития МКБ.

Исследователи указывают (Тронько Н.Д., 2017) на возможность коррекции Уролесаном гиперурикемии при хронической почечной недостаточности (ХПН) начальных стадий. Клинически значимый урикозурический эффект препарата был зафиксирован у 86,7% пациентов с уратной нефропатией ― Уролесан улучшает обменные процессы и функциональное состояние почек, благодаря чему минимизируется риск прогрессирования ХПН. Препарат также назначается в педиатрии для лечения дисметаболических нефропатий с преобладанием гипероксалурии или фосфатурии (Кушниренко С.В., 2012).

В литературе также упоминается возможность применения Уролесана как вспомогательного или симптоматического препарата при ХОЗЛ (Зубань А.Б., 2010), стенокардии (Neiko E.M., 1989), подагре (Иванов Д.Д., 2012). Однако эти упоминания носят характер индивидуальных наработок и их недостаточно для включения препарата в утвержденные схемы лечения.

Особенности применения Уролесана

Уролесан можно применять в качестве лечебного и профилактического лекарственного средства не только у взрослых, но и у детей в возрасте старше 2 лет. Однако для более точного подбора дозы для детей в возрасте младше 14 лет рекомендуется применять не капсулы, а капли, а для детей в возрасте младше 7 лет ― сироп (инструкция МЗ Украины).

Уролесан является препаратом растительного происхождения, поэтому способен вызывать реакции индивидуальной непереносимости. Также он противопоказан при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также если у ребенка в анамнезе были судороги (любого генеза, в том числе фебрильные) (инструкция МЗ Украины).

Заключение

Уролесан является безопасным растительным препаратом, который полностью соответствует требованиям стратегии метафилактики МКБ, подходит для разрешения различных клинических задач как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.