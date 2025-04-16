Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,30
Экономия при брони: -74,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
435,30
Экономия при брони: -66,43 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
408,00
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
427,07
Экономия при брони: -37,14 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
431,57
Экономия при брони: -62,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
430,28
Экономия при брони: -46,04 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
429,30
Экономия при брони: -75,93 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -85,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
461,94
Экономия при брони: -108,57 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
426,97
Экономия при брони: -51,63 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -85,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
428,48
Экономия при брони: -53,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
421,82
Экономия при брони: -46,48 грн