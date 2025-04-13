Киев (адрес не указан)
Доступно в 999 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -67,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
475,60
Экономия при брони: -67,20 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
506,97
Экономия при брони: -95,86 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
506,90
Экономия при брони: -108,83 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
425,51
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
523,20
Экономия при брони: -112,32 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
429,29
Экономия при брони: -56,12 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,60
Экономия при брони: -56,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум