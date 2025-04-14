Киев
Уролесан® (Urolesan)

Уролесан® (Urolesan)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 441 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
377,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
404,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
386,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
401,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
426,30
Экономия при брони: -14,91 грн
411,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
409,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
410,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
378,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
439,25
Экономия при брони: -61,04 грн
378,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -63,80 грн
412,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
376,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
475,60
Экономия при брони: -63,40 грн
412,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
410,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
410,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
412,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -63,80 грн
412,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
398,12 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
360,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
409,60 грн
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