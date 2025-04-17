Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 52 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
412,88
Экономия при брони: -12,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
119,00
Экономия при брони: -19,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
439,15
Экономия при брони: -58,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,30
Экономия при брони: -67,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
435,24
Экономия при брони: -54,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
427,70
Экономия при брони: -47,31 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
429,39
Экономия при брони: -67,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
434,23
Экономия при брони: -54,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум