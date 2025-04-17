Винница (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
431,45
Экономия при брони: -69,33 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,80
Экономия при брони: -60,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
438,49
Экономия при брони: -62,39 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
475,60
Экономия при брони: -71,70 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -72,10 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
475,60
Экономия при брони: -71,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
435,53
Экономия при брони: -73,41 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
439,11
Экономия при брони: -76,99 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
424,20
Экономия при брони: -47,52 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
431,08
Экономия при брони: -68,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,30
Экономия при брони: -60,40 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
435,34
Экономия при брони: -44,44 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
426,34
Экономия при брони: -35,44 грн