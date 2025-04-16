Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
425,84
Экономия при брони: -58,93 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
475,60
Экономия при брони: -83,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
434,58
Экономия при брони: -58,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,80
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
455,98
Экономия при брони: -70,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
431,23
Экономия при брони: -46,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,80
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
117,72
Экономия при брони: -19,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,80
Экономия при брони: -72,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
464,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
439,14
Экономия при брони: -73,37 грн