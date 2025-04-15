Львов (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
459,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
424,97
Экономия при брони: -31,27 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,60 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
459,90
Экономия при брони: -63,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
444,57
Экономия при брони: -72,17 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
429,26
Экономия при брони: -54,13 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
476,00
Экономия при брони: -79,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Уролесан® капсулы блистер №40
Корпорация Артериум
459,80
Экономия при брони: -63,40 грн