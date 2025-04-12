комбинированный препарат растительного происхождения. Обладает спазмолитическим и болеутоляющим свойствами. Оказывает комплексное действие: центральное — седативное, обусловленное преимущественным подавлением восходящих активирующих влияний на ретикулярную формацию мозга, и периферическое — спазмолитическое, обусловленное угнетением проведения спазмогенных импульсов к гладкомышечным клеткам, расположенным преимущественно в органах брюшной полости. Механизм болеутоляющего действия препарата обусловлен предупреждением и устранением спазмов гладких мышц и тем самым уменьшением возбуждения ноцицептивных рецепторов, заложенных в них.