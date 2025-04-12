Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Желудочные капли инструкция по применению
Состав
Настойка валерианы - 0,4 мл/1мл
Настойка полыни - 0,3 мл/1мл
Настойка мяты перечной - 0,2 мл/1мл
Настойка красавки (белладонны) - 0,1 мл/1мл
Фармакологические свойства
комбинированный препарат растительного происхождения. Обладает спазмолитическим и болеутоляющим свойствами. Оказывает комплексное действие: центральное — седативное, обусловленное преимущественным подавлением восходящих активирующих влияний на ретикулярную формацию мозга, и периферическое — спазмолитическое, обусловленное угнетением проведения спазмогенных импульсов к гладкомышечным клеткам, расположенным преимущественно в органах брюшной полости. Механизм болеутоляющего действия препарата обусловлен предупреждением и устранением спазмов гладких мышц и тем самым уменьшением возбуждения ноцицептивных рецепторов, заложенных в них.
Показания Желудочные капли
в качестве спазмолитического средства при язвенной болезни желудка, желчнокаменной болезни и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладких мышц органов брюшной полости, а также при брадикардии, обусловленной ваготонией.
Применение Желудочные капли
внутрь по 10–15 капель 2–3 раза в сутки.
Противопоказания
глаукома, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
при передозировке возможно ощущение сухости во рту, мидриаз и другие клинические симптомы, характерные для передозирования атропиноподобными и прочими холинолитическими средствами.
Передозировка
см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
Условия хранения
в прохладном, темном месте.