Спазмолитики в комбинации с прочими препаратами

Желудочные капли (Guttae stomachicae)

Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Цены в Киев
от 41,00 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
25 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8740/01/01 от 21.03.2018

Желудочные капли инструкция по применению

Состав

Настойка валерианы - 0,4 мл/1мл

Настойка полыни - 0,3 мл/1мл

Настойка мяты перечной - 0,2 мл/1мл

Настойка красавки (белладонны) - 0,1 мл/1мл

Фармакологические свойства

комбинированный препарат растительного происхождения. Обладает спазмолитическим и болеутоляющим свойствами. Оказывает комплексное действие: центральное — седативное, обусловленное преимущественным подавлением восходящих активирующих влияний на ретикулярную формацию мозга, и периферическое — спазмолитическое, обусловленное угнетением проведения спазмогенных импульсов к гладкомышечным клеткам, расположенным преимущественно в органах брюшной полости. Механизм болеутоляющего действия препарата обусловлен предупреждением и устранением спазмов гладких мышц и тем самым уменьшением возбуждения ноцицептивных рецепторов, заложенных в них.

Показания Желудочные капли

в качестве спазмолитического средства при язвенной болезни желудка, желчнокаменной болезни и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладких мышц органов брюшной полости, а также при брадикардии, обусловленной ваготонией.

Применение Желудочные капли

внутрь по 10–15 капель 2–3 раза в сутки.

Противопоказания

глаукома, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

при передозировке возможно ощущение сухости во рту, мидриаз и другие клинические симптомы, характерные для передозирования атропиноподобными и прочими холинолитическими средствами.

Передозировка

см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Условия хранения

в прохладном, темном месте.