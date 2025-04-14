Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
62,36
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
57,34
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,06
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
52,91
Экономия при брони: -2,97 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,30
Экономия при брони: -9,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
52,39
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,25
Экономия при брони: -3,42 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,20
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,74
Экономия при брони: -3,02 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
51,63
Экономия при брони: -1,79 грн