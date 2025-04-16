Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
60,49
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
69,01
Экономия при брони: -3,32 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
60,43
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,91
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,83
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,30
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,37
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
54,15
Экономия при брони: -3,05 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,03
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,39
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
62,30
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,61
Экономия при брони: -3,67 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -19,00 грн