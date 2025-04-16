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Желудочные капли (Guttae stomachicae)

Желудочные капли (Guttae stomachicae)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
60,49
Экономия при брони: -3,21 грн
57,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
56,23 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
69,01
Экономия при брони: -3,32 грн
65,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
43,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
60,43
Экономия при брони: -3,22 грн
57,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,91
Экономия при брони: -3,06 грн
56,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,83
Экономия при брони: -2,95 грн
56,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,30
Экономия при брони: -10,70 грн
44,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,37
Экономия при брони: -2,51 грн
56,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
50,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
47,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
54,15
Экономия при брони: -3,05 грн
51,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -19,00 грн
44,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,03
Экономия при брони: -4,11 грн
54,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,39
Экономия при брони: -3,42 грн
54,97 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
62,30
Экономия при брони: -17,70 грн
44,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,61
Экономия при брони: -3,67 грн
54,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
51,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -19,00 грн
44,60 грн
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