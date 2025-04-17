Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
54,45
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
52,46
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
62,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -12,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,14
Экономия при брони: -4,33 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
54,06
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
54,41
Экономия при брони: -3,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,48
Экономия при брони: -5,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
53,81
Экономия при брони: -4,46 грн