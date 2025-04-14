Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,35
Экономия при брони: -3,74 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,81
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
62,25
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
53,24
Экономия при брони: -2,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,64
Экономия при брони: -3,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,87
Экономия при брони: -3,26 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
51,75
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,20
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,15
Экономия при брони: -3,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
57,85
Экономия при брони: -3,13 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
42,95
Экономия при брони: -2,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,73
Экономия при брони: -4,02 грн