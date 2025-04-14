Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
56,00
Экономия при брони: -5,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
56,90
Экономия при брони: -11,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,20
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,96
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,69
Экономия при брони: -3,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,71
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма