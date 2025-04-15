Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,33
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -14,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,28
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
54,71
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -14,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма