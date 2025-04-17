Желудочные капли (Guttae stomachicae)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,30
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
48,50
Экономия при брони: -1,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,30
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,43
Экономия при брони: -3,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,20
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
58,10
Экономия при брони: -5,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
53,98
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
55,34
Экономия при брони: -3,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
53,70
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
63,60
Экономия при брони: -18,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Желудочные капли капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
59,10
Экономия при брони: -13,80 грн