Троксерутин

Троксегель® (Troxegel®)

Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Цены в Киев
от 89,22 грн
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Характеристики
Производитель
Корпорация Артериум
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
2 %
Вес
40 г
ATC-группа
Регистрация
UA/1083/01/01 от 08.05.2019
Международное название

Троксегель инструкция по применению

Состав

Троксерутин - 2 г/100 г

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в других тканях. Препарат предотвращает повреждение клеточных мембран, вызванное окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин снижает повышенную проницаемость капилляров и повышает тонус вен.
Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегации эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.
Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, уменьшает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.
Действие лекарственного средства направлено на уменьшение выраженности боли, улучшение трофики и устранение различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.
Фармакокинетика. Благодаря лекарственной форме препарата Троксегель обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.

Показания Троксегель

для симптоматического лечения: венозной недостаточности, предварикозного и варикозного синдрома, поверхностного тромбофлебита, флебита и постфлебитных состояний; для комплексного лечения геморроидальной болезни; отеков и боли при травмах и варикозном расширении вен; мышечные крампы (судорожное подергивание икроножных мышц).

Применение Троксегель

гель наносят на пораженный участок равномерным тонким слоем утром и вечером, втирая легкими массажными движениями до полного впитывания препарата. Не оставляет жирных пятен на одежде. Дозировка и длительность применения лекарственного средства определяется врачом в зависимости от тяжести и течения заболевания.

Противопоказания

повышенная чувствительность к троксерутину или любому другому вспомогательному веществу препарата. Троксегель не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

Побочные эффекты

в отдельных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, эритема, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приема препарата.

Особые указания

длительное применение способно привести к развитию гиперчувствительности!
Бензалкония хлорид может вызвать кожные реакции. Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуют применять препарат в течение длительного времени. Если при приеме лекарственного средства выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинических данных по применению препарата в период беременности и кормления грудью нет. Поэтому оно допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины/риск для плода (ребенка).
Дети. Нет противопоказаний для применения препарата у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

Передозировка

при местном применении случаи передозировки не зарегистрированы. При случайном проглатывании большого количества препарата необходимо принять общие меры по его выведению: спровоцировать рвоту, применить средства для симптоматического лечения. При наличии показаний назначают перитонеальный диализ.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С.