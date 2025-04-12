длительное применение способно привести к развитию гиперчувствительности!

Бензалкония хлорид может вызвать кожные реакции. Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуют применять препарат в течение длительного времени. Если при приеме лекарственного средства выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клинических данных по применению препарата в период беременности и кормления грудью нет. Поэтому оно допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины/риск для плода (ребенка).

Дети. Нет противопоказаний для применения препарата у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.