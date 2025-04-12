Троксегель® (Troxegel®)
Троксегель инструкция по применению
Состав
Троксерутин - 2 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в других тканях. Препарат предотвращает повреждение клеточных мембран, вызванное окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин снижает повышенную проницаемость капилляров и повышает тонус вен.
Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегации эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.
Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, уменьшает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.
Действие лекарственного средства направлено на уменьшение выраженности боли, улучшение трофики и устранение различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.
Фармакокинетика. Благодаря лекарственной форме препарата Троксегель обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.
Показания Троксегель
для симптоматического лечения: венозной недостаточности, предварикозного и варикозного синдрома, поверхностного тромбофлебита, флебита и постфлебитных состояний; для комплексного лечения геморроидальной болезни; отеков и боли при травмах и варикозном расширении вен; мышечные крампы (судорожное подергивание икроножных мышц).
Применение Троксегель
гель наносят на пораженный участок равномерным тонким слоем утром и вечером, втирая легкими массажными движениями до полного впитывания препарата. Не оставляет жирных пятен на одежде. Дозировка и длительность применения лекарственного средства определяется врачом в зависимости от тяжести и течения заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к троксерутину или любому другому вспомогательному веществу препарата. Троксегель не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.
Побочные эффекты
в отдельных случаях могут возникать реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, эритема, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приема препарата.
Особые указания
длительное применение способно привести к развитию гиперчувствительности!
Бензалкония хлорид может вызвать кожные реакции. Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуют применять препарат в течение длительного времени. Если при приеме лекарственного средства выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинических данных по применению препарата в период беременности и кормления грудью нет. Поэтому оно допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины/риск для плода (ребенка).
Дети. Нет противопоказаний для применения препарата у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.
Передозировка
при местном применении случаи передозировки не зарегистрированы. При случайном проглатывании большого количества препарата необходимо принять общие меры по его выведению: спровоцировать рвоту, применить средства для симптоматического лечения. При наличии показаний назначают перитонеальный диализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С.