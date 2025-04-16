Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
152,56
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
148,75
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
151,43
Экономия при брони: -7,84 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
173,69
Экономия при брони: -8,62 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
176,49
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
175,17
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
172,29
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
174,87
Экономия при брони: -9,59 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн