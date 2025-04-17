Винница (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
143,67
Экономия при брони: -6,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
146,03
Экономия при брони: -8,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
152,22
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум