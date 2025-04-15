Днепр (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
171,00
Экономия при брони: -29,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
146,80
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
146,15
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
150,85
Экономия при брони: -9,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
173,81
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
145,47
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
174,42
Экономия при брони: -9,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
173,52
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
151,26
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
154,76
Экономия при брони: -11,20 грн