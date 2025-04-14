Одесса (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
173,78
Экономия при брони: -8,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
151,45
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
148,35
Экономия при брони: -7,37 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
148,04
Экономия при брони: -6,82 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
177,33
Экономия при брони: -11,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
146,18
Экономия при брони: -5,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
171,00
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн