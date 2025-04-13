Киев (адрес не указан)
Доступно в 400 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
175,57
Экономия при брони: -10,34 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
164,77
Экономия при брони: -35,39 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
169,70
Экономия при брони: -36,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
151,24
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
144,26
Экономия при брони: -6,07 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн