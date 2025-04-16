Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
174,55
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
146,75
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
157,62
Экономия при брони: -8,30 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
145,53
Экономия при брони: -7,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
150,42
Экономия при брони: -11,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Троксегель® гель 2 % туба 40 г №1
Корпорация Артериум
167,00 грн