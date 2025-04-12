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Левомеколь (Laevomecolum)

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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба 40 г в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 69,66 грн
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба 30 г в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
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от 69,66 грн
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Левомеколь инструкция по применению

Состав

Хлорамфеникол - 7,5 мг/г

Метилурацил - 40 мг/г

Фармакологические свойства

оказывает противовоспалительное и противомикробное действие; препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, синегнойная и кишечная палочки).

Показания Левомеколь

гнойные раны, инфицированные смешанной микробной флорой, включая стафилококки, синегнойную и кишечную палочки (с целью очищения ран от гнойно-некротических масс и уменьшения отека).

Применение Левомеколь

местно. Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение мази в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этих случаях Мазь "Левомеколь" предварительно подогревают до 35–36 °С. Перевязки производят до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

Противопоказания

повышенная чувствительность к хлорамфениколу.

Побочные эффекты

возможно развитие аллергических реакций (сыпь на коже). В этих случаях применение мази следует прекратить.

Условия хранения

в сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Характеристики
Производитель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8367/01/01 от 08.12.2017