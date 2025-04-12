Левомеколь (Laevomecolum)
Левомеколь инструкция по применению
Состав
Хлорамфеникол - 7,5 мг/г
Метилурацил - 40 мг/г
Фармакологические свойства
оказывает противовоспалительное и противомикробное действие; препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, синегнойная и кишечная палочки).
Показания Левомеколь
гнойные раны, инфицированные смешанной микробной флорой, включая стафилококки, синегнойную и кишечную палочки (с целью очищения ран от гнойно-некротических масс и уменьшения отека).
Применение Левомеколь
местно. Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение мази в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этих случаях Мазь "Левомеколь" предварительно подогревают до 35–36 °С. Перевязки производят до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.
Противопоказания
повышенная чувствительность к хлорамфениколу.
Побочные эффекты
возможно развитие аллергических реакций (сыпь на коже). В этих случаях применение мази следует прекратить.
Условия хранения
в сухом, прохладном, защищенном от света месте.