местно. Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение мази в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этих случаях Мазь "Левомеколь" предварительно подогревают до 35–36 °С. Перевязки производят до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.