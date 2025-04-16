Левомеколь (Laevomecolum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,39
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,30
Экономия при брони: -1,80 грн