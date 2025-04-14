Левомеколь (Laevomecolum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
6.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
8.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,40 грн